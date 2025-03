Santuario Maria Santissima di Gibilmanna: i nuovi orari delle Celebrazioni

Santuario Maria Santissima di Gibilmanna: Un Faro di Spiritualità e Devozione

Immerso nella quiete delle Madonie, il Santuario Maria Santissima di Gibilmanna rappresenta un luogo di pace e raccoglimento, affidato alla cura dei Frati Minori Cappuccini. Questo storico santuario, situato nei pressi di Cefalù, continua ad accogliere pellegrini e fedeli in cerca di spiritualità, preghiera e conforto.

Orari delle Celebrazioni (1° Aprile – 30 Settembre 2025)

Giorni feriali:

Ore 08:00 – Lodi

Ore 09:30 – Celebrazione Eucaristica

Ore 18:00 – Santo Rosario

Ore 18:30 – Celebrazione Eucaristica

Ore 19:10 – Vespri

Giorni festivi:

Celebrazioni Eucaristiche alle ore 09:00, 11:00, 16:30* e 18:00 (*Nei mesi di luglio e agosto la celebrazione delle 16:30 è sostituita da quella delle 19:30.)

Confessioni

I Frati Cappuccini sono sempre disponibili per le confessioni, offrendo un momento di ascolto e riconciliazione a tutti i fedeli.

Orario di Apertura del Santuario

Il Santuario accoglie i visitatori tutti i giorni dalle ore 07:45 alle ore 19:45, offrendo un ambiente sereno per la meditazione e la preghiera.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Santuario tramite:

Indirizzo: Via del Giubileo Magno, 90015 Gibilmanna (PA)

Via del Giubileo Magno, 90015 Gibilmanna (PA) Telefono: 0921 421835

0921 421835 E-mail: [email protected]

Facebook: Santuario Maria SS. di Gibilmanna – Frati Minori Cappuccini

Che sia per un breve momento di raccoglimento o per una celebrazione liturgica, il Santuario di Gibilmanna resta un punto di riferimento per la fede e la spiritualità, un luogo dove la bellezza della natura si fonde con la profondità del sacro.