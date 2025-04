Giorno 3 Aprile 2025

Circondata dall’affetto dei suoi cari

e illuminata dalla fede in Cristo Crocifisso, Morto

e Risorto, ha raggiunto la gloria della Risurrezione

D’ANNA CONCETTA

ved. Marsala

La Liturgia Eucaristica Esequiale sarà celebrata

sabato 5 aprile alle ore 10:00 presso la Chiesa

di San Pasquale in Cefalù.

La salma si trova presso la camera mortuaria

dell’ospedale Giglio di Cefalù.Giorno 4 aprile, la salma, verrà traslata presso la camera mortuaria della casa di riposo dell’Opera Pia Genchi Collotti in San Pasquale – Cefalù