Scillato rafforza la propria offerta turistica: una sinergia virtuosa con l’Ente Parco delle Madonie

Nell’ambito di una strategia lungimirante volta al potenziamento dell’offerta turistica, alla valorizzazione del patrimonio locale e alla promozione culturale e ambientale, l’Amministrazione comunale di Scillato ha deliberato la concessione in uso all’Ente Parco delle Madonie di alcuni locali adiacenti alla sede del Punto Qui Parco.

Tali spazi, già arredati e pronti all’utilizzo, consentiranno un ampliamento funzionale delle attività dell’Ente e saranno sede privilegiata per l’accoglienza di scolaresche, visitatori e appassionati, favorendo una fruizione più ampia e consapevole delle eccellenze naturalistiche e culturali non solo del territorio comunale, ma dell’intero comprensorio Madonie UNESCO Global Geopark.

Il Commissario dell’Ente Parco, dott. Salvatore Caltagirone, ha espresso vivo apprezzamento per il sostegno ricevuto:

“Le Amministrazioni comunali del territorio – ha dichiarato – continuano a dimostrare sensibilità e profondo attaccamento alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Attraverso i presidi locali, intendiamo promuovere una rete di accoglienza e divulgazione capace di arricchire e qualificare l’offerta turistica dell’intero Parco delle Madonie.”

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco di Scillato, che ha sottolineato la visione strategica alla base dell’iniziativa:

“Abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione dell’Ente Parco alcuni locali di proprietà comunale, nella consapevolezza che simili sinergie rappresentino un investimento concreto per il futuro del nostro territorio. L’obiettivo è colmare il divario esistente con realtà turisticamente più strutturate, gettando le basi per uno sviluppo sostenibile e duraturo. A tal proposito, stiamo inoltre lavorando alla realizzazione di un museo geo-archeologico che racconti le origini e la storia di Scillato, offrendo un ulteriore strumento di conoscenza e attrattività per i visitatori.”

Con questa iniziativa, Scillato si conferma attore attivo e consapevole nella rete dei Comuni madoniti, contribuendo con determinazione alla crescita del territorio e alla diffusione di una cultura dell’accoglienza fondata sulla tutela e sulla valorizzazione delle proprie radici.