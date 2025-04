Cefalù Estate 2025: due grandi nomi della musica italiana in concerto gratuito

Cefalù Estate 2025: Irene Grandi ed Edoardo Bennato, due grandi nomi della musica italiana in concerto gratuito sul Lungomare

L’estate 2025 si preannuncia indimenticabile per la splendida Cefalù, che si appresta ad accogliere due icone della musica italiana nell’ambito di un calendario di eventi all’insegna della qualità artistica e della condivisione culturale. E si attendono ora gli altri grandi appuntamenti.

Il 5 agosto, sul suggestivo scenario del Lungomare Giuseppe Giardina, sarà Irene Grandi ad aprire le danze con il tour “Fiera di me 2025 – 30 anni in tour”, un progetto celebrativo che ripercorre tre decenni di carriera, successi e trasformazioni artistiche. La cantautrice fiorentina, interprete intensa e carismatica, ha saputo attraversare il panorama musicale italiano con versatilità e autenticità, dando voce a generazioni diverse con brani divenuti ormai classici, da Bruci la città a Prima di partire per un lungo viaggio.

E questo sarà il Concerto della Festa del Santissimo Salvatore.

Il 20 agosto sarà invece il turno di Edoardo Bennato, che porterà in scena il suo intramontabile “Sono solo canzonette 2025 Tour”. Con il suo inconfondibile stile tra rock, ironia e impegno sociale, Bennato continua ad affascinare il pubblico con uno spirito libero e irriverente. Autore visionario e innovatore del linguaggio musicale italiano, l’artista partenopeo riproporrà i suoi grandi successi, da Il gatto e la volpe a L’isola che non c’è, trasportando il pubblico in un viaggio tra favola e realtà.



Entrambi i concerti si svolgeranno con ingresso libero, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di vivere serate di musica e bellezza in uno dei luoghi più incantevoli della Sicilia.

L’appuntamento con la grande musica italiana è dunque a Cefalù, dove il mare incontra le note e la cultura si fa spettacolo sotto le stelle.