Fede, amore e speranza: come il vescovo Marciante sta trasformando Cefalù

Il vescovo Giuseppe Marciante nasce a Catania il 16 luglio 1951. Cresce in una famiglia profondamente radicata nella fede cristiana, che trasmette fin da giovane l’importanza della spiritualità e del servizio. La sua infanzia è segnata da un contesto familiare amorevole, che contribuisce a formare in lui una solida base morale e religiosa. Catania, alla fine degli anni ’50 e nei primi anni ’60, è una città in forte trasformazione, non solo sul piano sociale ma anche ecclesiale, con la Chiesa siciliana impegnata a rispondere alle sfide del cambiamento. In questo ambiente, Marciante sviluppa il suo desiderio di servire la comunità cristiana e di impegnarsi nella pastorale, attraverso una riflessione sulla sua vocazione e sul ruolo che avrebbe ricoperto nel futuro.

Durante la sua giovinezza è attratto dalla vita religiosa e, dopo una maturazione spirituale che lo spinge a rispondere al richiamo di Dio, intraprende il percorso formativo in teologia. È questa la fase in cui compie un importante passo verso la sua vocazione sacerdotale, animato da una visione cristiana che integra la preghiera con l’azione sociale. Il contesto storico-sociale della Sicilia in quegli anni, ancora segnata da profonde disuguaglianze e difficoltà, contribuisce a fornirgli un quadro complesso ma ricco di opportunità per formarsi come sacerdote e leader spirituale.

Formazione e educazione

Marciante intraprende gli studi filosofico-teologici presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania, dove acquisisce una solida preparazione intellettuale e spirituale. Successivamente, si trasferisce a Roma per proseguire gli studi e ottiene la Licenza in Missionologia presso la Pontificia Università Gregoriana. Qui sviluppa un interesse profondo per la missione della Chiesa nel mondo e per il ruolo che il cristianesimo può svolgere nel miglioramento della società. La sua formazione lo porta a capire che la fede non è solo una questione di pietà privata, ma un impegno pubblico per la giustizia, la pace e la dignità di ogni essere umano.

Questi studi, uniti a una riflessione teologica e pratica sul servizio missionario e sociale, saranno il fondamento del suo ministero sacerdotale. La Missionologia, in particolare, gli dà la visione globale della Chiesa e delle sue sfide. Marciante apprende che la Chiesa non è solo chiamata a salvare le anime, ma anche a rispondere concretamente ai bisogni materiali e spirituali delle persone, affrontando le ingiustizie e le disuguaglianze del mondo.

Inizio del Ministero

Il 5 ottobre 1980 viene ordinato sacerdote. I primi passi nel ministero lo vedono impegnato a Catania come Vicario Parrocchiale nelle parrocchie di Santa Maria in Ognina e Santa Maria in Cibali, dove già emerge la sua capacità di entrare in contatto con i fedeli, offrendo sostegno spirituale, ma anche cercando di rispondere alle necessità materiali delle persone. Si distingue per il suo approccio pratico e umile, sempre vicino ai più poveri e bisognosi, e per l’ascolto profondo che riserva a ogni singolo membro della comunità.

Nel 1987, la Diocesi di Albano lo chiama a ricoprire l’incarico di Parroco della parrocchia di San Giuseppe, un’esperienza che gli permette di consolidare le sue capacità di leadership pastorale. La gestione della parrocchia, con le sue sfide quotidiane, diventa per Marciante un banco di prova per affinare la sua sensibilità alle questioni sociali, come la povertà, la disoccupazione e la difficoltà di accesso ai servizi essenziali. È in questi anni che il suo impegno verso le problematiche sociali comincia a radicarsi profondamente, avendo una visione pastorale che non si limita all’aspetto religioso, ma si estende alla comunità nel suo complesso.

Parroco e Vescovo a Roma

Nel 1993, dopo anni di dedizione pastorale, si trasferisce a Roma, dove diventa Parroco di San Romano Martire e Prefetto della XII Prefettura di Roma. La sua esperienza nella Capitale è caratterizzata da numerosi incarichi di responsabilità, tra cui quello di Membro del Collegio dei Consultori e del Consiglio Presbiterale diocesano. La sua vita pastorale a Roma è segnata dal desiderio di rendere la Chiesa più vicina alla gente, di fare della carità una risposta reale e tangibile ai bisogni quotidiani dei fedeli. Nel 2009, Papa Benedetto XVI lo nomina Vescovo Titolare di Tagora e Ausiliare di Roma. In qualità di Vescovo Ausiliare è chiamato a rispondere alle esigenze spirituali e pastorali di un ampio territorio, curando la pastorale del Settore Est della Diocesi di Roma. Questa esperienza lo prepara per una nuova, importante sfida che lo attende nella Diocesi di Cefalù.

Vescoo di Cefalù

Il 16 febbraio 2018, Papa Francesco lo nomina Vescovo di Cefalù. Sin dal suo arrivo, la sua presenza è segnata da un impegno profondo per la comunità locale, che accoglie il nuovo pastore con grande speranza e affetto. L’ingresso ufficiale avviene il 14 aprile 2018. Il suo arrivo segna l’inizio di un percorso di rinnovamento pastorale, che combina l’ascolto dei fedeli, l’attenzione alle problematiche locali e la promozione della speranza in un territorio segnato da sfide socio-economiche rilevanti.

Fin dal suo insediamento, il Vescovo Marciante dedica una particolare attenzione alle problematiche sociali della Diocesi di Cefalù. La sua diocesi è infatti un’area che sta vivendo una crescente emigrazione giovanile, un alto tasso di disoccupazione e difficoltà economiche. Marciante si fa portavoce di un cambiamento radicale, sostenendo l’importanza di creare opportunità di lavoro dignitose per i giovani e promuovendo un dialogo costante tra la Chiesa e le istituzioni locali, al fine di trovare soluzioni concrete per rilanciare l’economia locale. Subito mette in pratica un ministero basato sull’ascolto, sulla vicinanza alle persone e sul rinnovamento pastorale, con un’attenzione particolare ai problemi sociali e alle necessità concrete della sua comunità.

Fin dai primi mesi di episcopato incarna il concetto di una Chiesa sinodale, cioè una Chiesa che cammina insieme al popolo di Dio, che ascolta le necessità di ciascuna persona e che risponde con azioni concrete e visibili. Con il suo approccio cerca di coinvolgere attivamente tutti i membri della diocesi, dai laici ai religiosi, in un processo di riflessione e discernimento per costruire una comunità più forte, unita e pronta ad affrontare le sfide del presente e del futuro.

Un Vescovo vicino alla sua gente

Fin dal suo arrivo a Cefalù, Mons. Marciante ha voluto essere un Vescovo che fosse in grado di conoscere e rispondere alle necessità della sua gente. La Diocesi di Cefalù è composta da una parte urbana, che include la città di Cefalù, e una vasta area rurale, con numerosi piccoli comuni e paesi sparsi tra le montagne e la costa. Questi luoghi sono segnati da sfide quotidiane come la povertà, l’emigrazione giovanile, la mancanza di opportunità di lavoro e il rischio di spopolamento. In molti di questi comuni, la vita religiosa è ancora molto forte, ma allo stesso tempo le persone sono costrette a fare i conti con la difficile situazione economica e sociale che caratterizza il sud Italia.

Marciante affronta queste sfide con un profondo senso di responsabilità e un impegno che va ben oltre la spiritualità religiosa. Ascolta i bisogni delle persone, visita le parrocchie, incontra le famiglie e i giovani, cerca di capire le difficoltà specifiche di ogni comunità. La sua priorità è sempre quella di far sentire la Chiesa come un punto di riferimento forte, ma anche come una presenza capace di rispondere concretamente alle necessità quotidiane.

Un esempio tangibile di questa vicinanza è il progetto “Laboratorio della Speranza”, un’iniziativa che mira a creare opportunità di crescita e di sviluppo per i giovani della diocesi. Con questo progetto,. Marciante vuole offrire un’opportunità per fermare l’emigrazione giovanile, promuovendo la formazione professionale e l’imprenditorialità. L’idea è quella di dare ai giovani strumenti concreti per avviare attività economiche e culturali nel loro territorio, offrendo loro una visione del futuro che non fosse legata alla fuga, ma alla possibilità di restare e costruire un futuro dignitoso nel proprio paese.

La pandemia e la risposta di Marciante

Il ministero di Marciante è segnato anche dal periodo drammatico della pandemia di Covid-19, che mette a dura prova il mondo intero. In questo momento di grande incertezza, paura e dolore, il Vescovo risponde con un forte senso di responsabilità, cercando di rimanere vicino alla sua comunità attraverso una serie di azioni concrete, ma anche tramite parole di speranza e conforto. La pandemia stravolge la vita delle persone, sia dal punto di vista sanitario che sociale, e richiede una reazione immediata e decisiva.

Marciante fa sentire la sua vicinanza sin dai primi giorni della crisi. Dona due ventilatori polmonari per l’ospedale Giglio di Cefalù, una risorsa fondamentale per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Avvia una raccolta di mascherine per i lavoratori sanitari e per le associazioni di volontariato impegnate sul territorio. Ma la sua risposta non si limita solo agli aiuti materiali. Lancia anche una campagna di supporto psicologico, attivando un “numero verde” per chi ha bisogno di parlare con qualcuno, di ricevere conforto o semplicemente di non sentirsi solo in quei momenti di isolamento forzato.

Durante il periodo di lockdown, continua a essere presente spiritualmente tramite i canali digitali, celebrando la Messa in streaming e tenendo momenti di preghiera e riflessione per la diocesi. Le sue parole durante quelle settimane di incertezze e difficoltà sono fonte di speranza e di forza per molti, che lo vedono come un pastore capace di guidarli anche nei momenti più oscuri.

L’attenzione al territorio e alle sue risorse

Un altro tratto distintivo del ministero di Marciante è la sua forte attenzione alla tutela dell’ambiente, un tema che ha reso centrale nel suo episcopato. Cefalù e la zona madonita sono ricche di bellezze naturali, ma anche di problematiche legate all’abusivismo edilizio, al degrado delle terre agricole e al rischio di disastri ambientali causati da eventi climatici estremi. Il Vescovo affronta questi temi con grande impegno, coinvolgendo la comunità ecclesiale e civile in un progetto di sensibilizzazione e di protezione del creato.

Sotto la sua guida, la diocesi promuove il concetto di sviluppo sostenibile, invitando tutte le parrocchie e le istituzioni locali a riflettere sulla necessità di proteggere l’ambiente per le generazioni future. Marciante più volte denuncia l’abusivismo edilizio e la cementificazione selvaggia che rischiano di danneggiare irreparabilmente il paesaggio siciliano, e fa appello alle autorità locali affinché adottino politiche di sviluppo che siano rispettose dell’ambiente. Sottolinea che la Chiesa ha una responsabilità morale nel prendersi cura del creato, non solo per motivi ecologici, ma anche per rispetto verso le persone più povere, che sono le prime vittime dei danni causati dall’inquinamento e dalla distruzione della natura.

Un Vescovo che promuove il dialogo e la cultura

Oltre all’impegno sociale ed ecologico, Marciante dedica molte energie alla valorizzazione della cultura e del patrimonio artistico della diocesi. Cefalù è un luogo ricco di storia, arte e fede. Per il Vescovo la città ha bisogno di essere valorizzata non solo come meta turistica, ma come un centro di cultura vivente. In questo contesto organizza una serie di eventi culturali, artistici e musicali che uniscono la comunità in momenti di festa, di riflessione e di preghiera. La Basilica Cattedrale di Cefalù diventa non solo un luogo di culto, ma anche un punto di riferimento per eventi che intrecciano arte, fede e cultura.

Uno dei progetti più significativi che il Vescovo promuove è l’iniziativa “Itinerarium Pulchritudinis”, un percorso turistico-culturale che guida i visitatori alla scoperta non solo della Cattedrale, ma anche della sua storia, della sua arte e della sua spiritualità. Questo progetto attira l’interesse di turisti e pellegrini da tutto il mondo, ma rafforza anche il legame tra la comunità locale e il proprio patrimonio.

L’attenzione alla città di Cefalù

Il vescovo Marciante pone una particolare attenzione alla città di Cefalù, che rappresenta il cuore della diocesi. La città, famosa in tutto il mondo per la sua bellezza paesaggistica, storica e culturale, ha visto negli ultimi anni un intenso sviluppo turistico, che ha portato con sé sia benefici che sfide. Il Vescovo osserva che la crescente pressione turistica sta trasformando alcune zone della città, in particolare il centro storico, in un “ristorante a cielo aperto”, con un aumento dei B&B, dei ristoranti e delle attività commerciali che potrebbero minacciare la qualità della vita dei residenti.

In risposta a questa situazione il vescovo lancia un appello alle autorità locali e agli operatori del settore turistico affinché venga adottata una pianificazione che tuteli tanto la qualità della vita dei cittadini quanto il valore del turismo come risorsa economica. Invita tutti a trovare un equilibrio tra l’accoglienza dei turisti e il rispetto delle esigenze quotidiane dei residenti. Secondo il Vescovo, Cefalù deve continuare a essere una città che accoglie con generosità, ma che non perde la propria identità e il proprio spirito di comunità.

Personaggio dell’anno 2024

Nel corso del 2024 il Vescovo Giuseppe Marciante riceve il prestigioso riconoscimento di “Personaggio dell’Anno”, un titolo che celebra il suo impegno instancabile e il suo straordinario contributo alla Diocesi di Cefalù e alla comunità più ampia. Questo importante riconoscimento mette in evidenza diversi aspetti del suo ministero, che si distingue per la sua continua attenzione alle problematiche sociali, culturali e spirituali del territorio, nonché per la sua capacità di guidare la diocesi con un cuore aperto, un ascolto attento e una visione chiara per il futuro.

Un primo aspetto che emerge chiaramente dal riconoscimento è la sua costante e profonda attenzione alle problematiche sociali del territorio. Marciante dedica molta della sua azione pastorale alla lotta contro l’emigrazione giovanile, un fenomeno che affligge non solo la Diocesi di Cefalù, ma gran parte della Sicilia e delle regioni meridionali. Dedica grande attenzione alla questione dello spopolamento delle aree interne, un fenomeno che minaccia la vitalità di numerosi piccoli comuni, che spesso si trovano a lottare contro la marginalizzazione economica e sociale. Un altro elemento fondamentale che ha portato alla sua elezione come “Personaggio dell’Anno” è la sua azione costante nel rispondere alle sfide ambientali, in particolare durante la stagione degli incendi estivi, che rappresentano una delle più gravi emergenze del territorio siciliano. In particolare lavora per sensibilizzare la comunità sulla necessità di un approccio sostenibile alla gestione delle terre e delle risorse naturali, mettendo la salvaguardia dell’ambiente al centro della sua azione pastorale. Il riconoscimento di “Personaggio dell’Anno” evidenzia anche la capacità di Marciante di guidare la comunità diocesana con dedizione, ascolto e vicinanza. La sua leadership non si limita a una gestione burocratica o a una mera supervisione, ma ha una dimensione pastorale profonda. Il Vescovo legge le necessità della sua gente, risponde con azioni concrete alle difficoltà e alle speranze di ciascun membro della diocesi. Il riconoscimento di “Personaggio dell’Anno 2024” sottolinea la straordinaria dedizione di Marciante nella costruzione di una Diocesi che non solo è spiritualmente viva, ma anche socialmente responsabile e culturalmente fiorente. Il suo impegno costante verso i giovani, la giustizia sociale, la cultura e la cura dell’ambiente testimoniano un ministero che va ben oltre la semplice guida religiosa, ma che si proietta nel futuro con visione, speranza e un amore incondizionato per la sua comunità.

La biografia del vescovo Giuseppe Marciante, presentata in questo articolo, farà parte di una pubblicazione che Cefalunews sta curando per la sua uscita prevista nel mese di aprile 2025. Il libro raccoglierà le biografie di quei personaggi che hanno lasciato un’impronta indelebile nella nostra comunità e oltre. Se conosci storie di persone che hanno segnato la storia della nostra città con il loro impegno, che abbiano lavorato per il bene comune o che abbiano lasciato una traccia nelle istituzioni, nelle scuole, nelle chiese, nelle strade o nei luoghi di ritrovo, ti invitiamo a contribuire.

Se conosci una persona che ritieni meritevole di essere inclusa in questa raccolta, puoi segnalarla inviando un messaggio WhatsApp al numero 3472975402 con la scritta “SI PERSONAGGIO”, seguita dal nome e cognome del candidato. Ricevuta la tua segnalazione, la redazione si attiverà per elaborare la biografia del personaggio proposto.

Conoscere la storia di Cefalù significa riscoprire le radici che ci uniscono, celebrando chi ha reso possibile ciò che siamo oggi. Se c’è qualcuno che pensi meriti di essere raccontato e ricordato, segnalalo! Ogni storia conta e ogni contributo è importante. Unisciti a noi in questo progetto che celebra le vite di chi ha reso Cefalù un posto speciale. Non perdere l’opportunità di far conoscere a tutti la storia di chi ha contribuito a rendere Cefalù un luogo speciale!



Riproduzione riservata © Copyright CEFALUNEWS