Basket Divisione Regionale 1 – Playoff: il derby di Cefalù accende la prima giornata. Commento e risultati

La prima giornata dei playoff della Divisione Regionale 1, disputatasi il 5 aprile 2025, ha offerto emozioni e spunti tecnici interessanti, aprendo il sipario su una fase decisiva della stagione. Ma è sul derby di Cefalù che si concentrano attese, passioni e suggestioni: Basket Cefalù 1972 e Zannella Basket si affrontano oggi, domenica 6 aprile, alle ore 18:00 presso il suggestivo scenario del Palatricoli, in contrada Ogliastrillo. Un appuntamento attesissimo non solo dagli appassionati locali, ma da tutta la pallacanestro del territorio.

Due realtà, due storie, due filosofie cestistiche che si incrociano nella cornice affascinante di Cefalù. La rivalità sportiva tra le due formazioni cittadine promette spettacolo: un confronto che va ben oltre i semplici due punti in palio, incarnando l’orgoglio e l’identità di un’intera comunità. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con il desiderio di affermarsi e gettare le basi per il prosieguo dei playoff.

I risultati del sabato: Ribera e Barcellona iniziano con il piede giusto

Ribera Knights Basketball ha aperto le danze con una prestazione autoritaria, imponendosi con un netto 90-61 contro Patti Basket. La squadra agrigentina ha dominato la sfida grazie a un’intensità difensiva asfissiante e a un attacco fluido, orchestrato con precisione. Patti, invece, paga a caro prezzo un approccio troppo timido, ritrovandosi già con le spalle al muro.

Altra vittoria interna per A.S.D. Pallacanestro Barcellona, che si è imposta 72-59 su Panormus C.F.G.. La formazione messinese ha gestito con maturità una gara equilibrata nei primi due quarti, allungando poi con decisione nella ripresa. Solida la direzione degli arbitri Mucella e De Gaetano, che hanno mantenuto ordine in una gara intensa e fisica.

Ultimi due match in programma oggi

Oltre al derby di Cefalù, la domenica cestistica si completa con l’interessante sfida tra Virtus Trapani e Green Basket 99, in programma alle 18:30 presso il IV Circolo Didattico “Guglielmo Marconi” di Trapani. Anche qui si prevede grande equilibrio e lotta per ogni possesso, con due squadre decise a recitare un ruolo da protagoniste in questa post-season.

Sotto i riflettori, dunque, Cefalù: oggi non sarà solo una partita, ma un racconto sportivo intriso di rivalità, passione e sogni. I tifosi si preparano a vivere una serata di basket indimenticabile. Chi riuscirà a prendersi la supremazia cittadina? Il parquet darà presto la risposta.

4o