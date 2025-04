“Fiat Lux”: la luce di Emanuele India illumina l’Osterio Magno di Cefalù

A partire da oggi, 6 aprile 2025, le sale storiche dell’Osterio Magno di Cefalù (PA) accolgono Fiat Lux, la mostra personale del maestro Emanuele India, artista di rara sensibilità e restauratore di eccellenza del libro antico. Riconosciuto dalla Regione Siciliana come Tesoro Umano Vivente e iscritto nel Registro delle Eredità Immateriali, India porta in scena una visione artistica che fonde tecnica, spiritualità e memoria.

Ieri sera il taglio del Nastro col Vescovo di Cefalù, S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Marciante, l’Autore e il Critico d’Arte Francesca Mezzatesta.

Elemento cardine della sua produzione è la luce, resa viva attraverso la sapiente doratura a foglia e raffinate sperimentazioni cromatiche sulla pelle. Queste superfici preziose, lavorate con estrema cura, generano modulazioni chiaroscurali che intensificano la dimensione mistica delle opere, donando loro una risonanza quasi liturgica.

I lavori in mostra si configurano come veri e propri bassorilievi di luce, costellati da micro-strutture luminose che si stagliano su sfondi di un blu profondo. Un dialogo visivo che evoca la vastità celeste e riflette un’estetica universale, dove il cerchio, emblema del divino e del Fiat Lux, si impone come figura centrale e ricorrente.

L’universo visivo di Emanuele India è profondamente radicato nella cultura e nella spiritualità del Mediterraneo. Le sue ispirazioni affondano nelle trame musive di Cefalù e Monreale, nei bagliori dorati della tradizione bizantina, ma anche nell’architettura eterna del Pantheon di Roma, dove la luce divina filtra attraverso l’oculo, simbolo di trascendenza e rivelazione.

La mostra sarà visitabile fino al 26 giugno 2025, secondo gli orari di apertura dell’Osterio Magno (tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30). L’esposizione si inserisce nel percorso museale dell’Itinerarium Pulchritudinis e rientra nel biglietto degli Itinerari della Cattedrale di Cefalù. È inoltre disponibile un biglietto dedicato, al costo di 2 euro, per coloro che desiderano accedere esclusivamente alla mostra. L’ingresso è gratuito per i residenti del comune di Cefalù e dell’intero territorio della Diocesi.

Con Fiat Lux, Emanuele India ci invita a contemplare una luce che non è solo materia, ma esperienza, trascendenza, memoria. Un viaggio silenzioso nel sacro, attraverso la bellezza.