A Cefalù la mostra d’arte contemporanea “Naturae Divinus Spiritus”

Il 12 aprile 2025, alle 17:30, presso il Complesso Monumentale Ottagono Santa Caterina in Piazza Duomo, Cefalù, il Sindaco Prof. Daniele Tumminello inaugurerà la mostra d’arte contemporanea “Naturae Divinus Spiritus”, un evento curato dalla storica e critica d’arte e spettacolo Dott.ssa Francesca Mezzatesta.

L’esposizione, aperta fino al 1° maggio 2025, raccoglie artisti provenienti da Sicilia, Veneto, Friuli, Emilia, Campania, i quali, attraverso la pittura e l’installazione, interpreteranno l’ineffabile dialogo tra l’uomo e la natura, tra la materia e il divino.

Arte come respiro della creazione

“Naturae Divinus Spiritus” è un viaggio estetico e filosofico, un’invocazione alla natura come forza primordiale e sacra, che permea l’universo con il suo soffio vitale. Come sosteneva Plotino, la natura è manifestazione dell’Uno, una scintilla dell’Intelletto cosmico che si traduce in forme visibili. Questo principio aleggia nelle opere esposte, dove il furor dei quattro elementi si esprime in cromie vibranti e linguaggi pittorici diversi: iperrealismo, surrealismo, impressionismo, astrattismo, figurativo metafisico.

L’arte diventa così canto di rinascita, in sintonia con il ciclo della vita celebrato nella Pasqua e nell’Earth Day di Cefalù. Le tele raccontano paesaggi astrali, idilli campestri, onde marine e fioriture eteree e sublimi, restituendo allo spettatore un’esperienza immersiva, che si presta a molteplici letture: filosofiche, spirituali, religiose o meramente contemplative. In questo senso, riecheggia il pensiero di Giorgio Agamben, per cui l’arte è ciò che svela l’invisibile e rende percepibile il sacro nell’immanenza del mondo.

Gli artisti e la loro poetica

Gli artisti selezionati, con esperienze espositive in musei e gallerie prestigiose in Italia e all’estero, sono:



Donatella Chiara Bedello, Rosario Calì (Ro.Ca), Raffaele Cantone, Iren F. Cesapò, Claudia Clemente, Eleonora Chiavetta, Paola D’Antuono, Francesco Ferreri, Sara Granà, Giuliana Pellacani, Salvo Rizzo, Maria Silvana Ruggeri, Lucia Sarto, Monica Vitellaro.

🔹 La fotografia testimonial della mostra è di Pierpaolo Manfrè



🔹 Le installazioni artistiche sono di Giuseppe Diego Spinelli

Orari di apertura e chiusura dal Lunedì alla Domenica :

10:00 – 13:00 | 17:00 – 20:00

Ingresso libero