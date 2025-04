L’Amministrazione Tumminello in prima linea per la tutela del territorio e l’accessibilità: interventi strategici a Cefalù

L’Amministrazione comunale di Cefalù, guidata con visione e determinazione dal sindaco Daniele Tumminello, continua a distinguersi per l’impegno concreto nella tutela del territorio e nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Una serie di recenti interventi testimoniano un’azione amministrativa attenta, strutturata e proiettata al futuro, fondata su una chiara visione strategica.

Lo scorso 1° aprile, il primo cittadino ha preso parte a un’importante audizione presso la Commissione UE dell’Assemblea Regionale Siciliana, presieduta dall’on. Luigi Sunseri. Il sindaco Tumminello ha colto questa preziosa occasione per portare all’attenzione dell’Assessore regionale al Territorio e Ambiente, on. Giusy Savarino, un tema cruciale: il contrasto all’erosione costiera, fenomeno che interessa in maniera sempre più critica le zone costiere dell’Isola e che, senza adeguate misure, rischia di compromettere irrimediabilmente l’equilibrio ambientale, economico e turistico del territorio.

Durante l’audizione, è stato evidenziato con forza come il Comune di Cefalù abbia già avviato una risposta concreta: grazie a un finanziamento mirato, è stato redatto un progetto esecutivo del valore di circa 6.300.000 euro, finalizzato alla realizzazione di importanti opere di mitigazione dell’erosione in un ampio tratto della costa, in particolare nel tratto antistante il Lungomare Giardina. Il progetto, recentemente consegnato dai tecnici incaricati, rappresenta un passo decisivo nella difesa di una delle aree più significative del litorale cefaludese.

«Sono profondamente grato alla Commissione e all’Assessore Savarino per la disponibilità e l’attenzione mostrata – ha dichiarato il sindaco Tumminello –. La problematica affrontata non è soltanto locale, ma regionale e nazionale. È fondamentale che venga inserita all’interno di una pianificazione territoriale ampia, con l’obiettivo di reperire le risorse finanziarie necessarie e attuare soluzioni strutturali e durature».

Accanto a questa importante iniziativa, l’Amministrazione si sta muovendo anche sul fronte dell’accessibilità e della valorizzazione urbana. Sono infatti in corso i lavori per la realizzazione della rampa di accesso all’arenile della Vecchia Marina, uno dei luoghi più iconici della città, noto anche per essere stato scelto come set da numerose produzioni cinematografiche. L’opera, pensata per abbattere le barriere architettoniche e garantire a tutti la fruizione di un sito di altissimo valore paesaggistico e storico, sarà completata a breve, restituendo alla cittadinanza e ai visitatori uno spazio pienamente inclusivo.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza, il sindaco ha emanato una specifica ordinanza che regola temporaneamente la circolazione in Via Croce Parrino, nel tratto compreso tra la confluenza con Via Giubileo Magno (SP 54/bis Km 1+150) per una lunghezza di 300 metri. In questo segmento, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico dalle ore 07:00 del 14 aprile 2025 fino alle ore 24:00 del 20 giugno 2025, salvo eventuale proroga legata al completamento delle opere.

Questi interventi, che si inseriscono in una più ampia strategia di tutela ambientale e sviluppo urbano, confermano la volontà dell’Amministrazione Tumminello di affrontare con concretezza le sfide del presente, costruendo un futuro sostenibile, accessibile e rispettoso del patrimonio naturalistico e culturale di Cefalù.