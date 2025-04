Cefalù: 250 mila euro per la videosorveglianza. Ecco dove saranno le telecamere

La Giunta comunale di Cefalù ha approvato il progetto per l’implementazione di un moderno sistema di videosorveglianza urbana. Il piano, dal valore complessivo di 250.000 euro, è stato già trasmesso alla Prefettura per il completamento dell’iter autorizzativo, ultimo passaggio prima dell’avvio dei lavori.

L’intervento prevede l’installazione di videocamere in 17 punti strategici del territorio comunale, selezionati per la loro rilevanza in termini di sicurezza, viabilità e flussi turistici. Tra le aree interessate figurano incroci e snodi nevralgici come Roccazzo, via M.stro Pintorno, Porta Ossuna, Piazza Duomo, il porto, la zona delle Calette e Sant’Ambrogio.

Il progetto si inserisce nell’ambito del programma di finanziamento promosso dal Ministero dell’Interno, finalizzato al potenziamento della sicurezza nei comuni italiani. Cefalù ha ottenuto un contributo di circa 150.000 euro, coprendo il restante 40% con fondi comunali per un importo pari a circa 90.000 euro.

“Stiamo procedendo nel pieno rispetto del cronoprogramma – commenta il sindaco Daniele Tumminello – e con grande determinazione. Questo progetto rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza dei cittadini e un efficace strumento di prevenzione. Abbiamo fortemente creduto in questa opportunità, al punto da investire risorse comunali per rafforzare la candidatura, scelta che ha dato i suoi frutti con l’ottimo posizionamento nella graduatoria nazionale.”

L’attivazione del sistema di videosorveglianza si pone come obiettivo non solo il controllo del territorio, ma anche la tutela dei residenti e dei numerosi visitatori che ogni anno affollano la cittadina normanna, contribuendo a rafforzare l’immagine di una Cefalù moderna, attenta e sicura.