Torna il Mito: la 109 Targa Florio accende la passione motoristica dall’8 al 10 maggio

Nel cuore pulsante della Sicilia, tra le curve leggendarie delle Madonie e l’eleganza storica di Palermo, la 109ª edizione della Targa Florio si prepara a riaffermare il suo status di icona internazionale dell’automobilismo. Dall’8 al 10 maggio 2025, l’evento organizzato dall’Automobile Club d’Italia e dall’Automobile Club Palermo, con il sostegno della Regione Siciliana, tornerà a infiammare gli animi degli appassionati, tra tradizione, innovazione e spettacolo.

Un’edizione dal respiro ampio e dall’anima profondamente siciliana

L’edizione 2025 segna un punto di svolta per la Targa Florio, con un programma ricco e articolato che abbraccia le principali competizioni del panorama rallistico nazionale: il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), il Tricolore Rally Storici, la Coppa Rally di Zona (CRZ) e il Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità. Tutte le gare saranno valide anche per il Campionato Siciliano, a conferma della centralità di questo evento nella geografia sportiva dell’isola.

Con l’approvazione ufficiale delle autorità competenti, il tracciato delle quattro competizioni è pronto ad accogliere equipaggi da tutta Italia e non solo. Le iscrizioni, aperte dal 7 aprile, resteranno attive fino al 2 maggio.

Il cuore logistico all’Università di Palermo: il motorsport incontra la scienza

Grande novità di quest’anno è la scelta dell’Università degli Studi di Palermo come quartier generale dell’evento. Il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, all’interno del Sistema Museale dell’Ateneo, ospiterà il fulcro delle attività logistiche: verifiche tecniche e sportive, parco assistenza, partenze e cerimonia di premiazione.

Per la prima volta, l’intera cittadella universitaria sarà coinvolta in modo organico e attivo. Gli studenti del Dipartimento di Ingegneria e la cittadinanza potranno assistere da vicino al “dietro le quinte” di una grande manifestazione internazionale, respirando il fervore delle fasi preparatorie e vivendo il paddock come un laboratorio a cielo aperto.

Un fitto calendario di eventi collaterali, seminari tematici e attività divulgative completerà l’esperienza, aprendo le porte del motorsport alla formazione e alla cultura tecnica.

Il fascino della partenza dal Teatro Massimo: emozione e tradizione

Il sipario si alzerà ufficialmente giovedì 8 maggio alle ore 18:30, nella maestosa cornice di piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo di Palermo. Una cerimonia di partenza che si annuncia carica di emozione, con il pubblico siciliano pronto a offrire, come da tradizione, un’accoglienza calorosa ma composta ai protagonisti di questa edizione.

Sarà un momento di festa e spettacolo, capace di coniugare eleganza urbana e adrenalina sportiva, riaffermando la centralità di Palermo nel racconto della Targa Florio.

Tra storia e sfida: un percorso che racconta l’identità di una terra

Il tracciato della 109ª Targa Florio ripropone con fedeltà e cura la grande varietà paesaggistica e tecnica delle Madonie. Le quattro prove speciali – da ripetere tre volte – saranno:

“Targa” (10 km), omaggio alla leggenda;

(10 km), omaggio alla leggenda; “Campofelice – Collesano” (12,60 km), classico tratto tra mare e montagna;

(12,60 km), classico tratto tra mare e montagna; “Scillato” (13,15 km), sinuoso e tecnico tra Scillato e Polizzi;

(13,15 km), sinuoso e tecnico tra Scillato e Polizzi; “La Generosa” (2,25 km), spettacolare e compatta.

Il percorso complessivo raggiunge i 781,29 km, di cui 113,70 km cronometrati. Una sfida che metterà a dura prova le abilità dei piloti e la resistenza dei mezzi, ma anche uno spettacolo garantito per il pubblico lungo i tornanti della memoria.

Un evento poliedrico: cultura, media e passione in un unico format

Non solo sport. La Targa Florio 2025 si propone come evento multidisciplinare, con dirette televisive su ACI Sport TV (canale 228 Sky e 52 TivùSat), una copertura mediatica internazionale e una serie di appuntamenti collaterali pensati per coinvolgere famiglie, studenti e turisti.

Esposizioni, mostre tematiche, incontri con piloti e attività per bambini arricchiranno il calendario, in un’ottica di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. La Targa Florio diventa così ambasciatrice dell’identità culturale siciliana, unendo il mito motoristico al tessuto vivo della comunità.

I vincitori del 2024: protagonisti e sfide memorabili

Lo scorso anno, il palcoscenico della Targa Florio fu dominato dalla coppia Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto su Citroën C3 Rally2, che si imposero con autorevolezza nella 108^ edizione. Dietro di loro, duello avvincente con Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Toyota Yaris Rally2 e Simone Campedelli con Tania Canton su Skoda Fabia RS Rally2.

Andrea Nucita fu il miglior siciliano, mentre Totò Riolo e Maurizio Marin trionfarono nella sezione storica su Porsche. Nella regolarità, successo per Paolo e Fabio Verdona su Peugeot e per Concari su Lancia Delta nella media 50.