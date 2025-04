Campionato di Serie D femminile di Volley sempre più avvincente. Tutti i risultati

Ecco l’analisi dell’ultima giornata del campionato Serie D Femminile – Girone A, con uno sguardo particolare sulla situazione in classifica.

Queste le singole gare

COM.FER. PALERMO – APD CEGAP 3-0

(25-17, 25-20, 25-10)

Vittoria netta per la Com.Fer., che domina senza troppe difficoltà.

(25-17, 25-20, 25-10) Vittoria netta per la Com.Fer., che domina senza troppe difficoltà. ASD VOLLEY SPORT ALCAMO – VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 3-0

(25-23, 25-17, 25-17)

Tre set equilibrati in avvio, poi controllo costante delle alcamesi.

(25-23, 25-17, 25-17) Tre set equilibrati in avvio, poi controllo costante delle alcamesi. G.S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. – JINGLE KEPHA 2.0 3-0

(25-21, 25-10, 25-22)

Una Sconfitta pesante per la Kepha , battuta nettamente da una squadra di bassa classifica.

Il secondo set, perso 25-10, è emblematico della difficoltà delle cefaludesi, che scivolano così ancora più in basso in classifica. Una battuta d’arresto che pesa anche sul morale.

(25-21, 25-10, 25-22) Una , battuta nettamente da una squadra di bassa classifica. Il secondo set, perso 25-10, è emblematico della difficoltà delle cefaludesi, che scivolano così ancora più in basso in classifica. Una battuta d’arresto che pesa anche sul morale. MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA – ASD PRIMULA 3-0

(25-17, 25-20, 25-14)

Le capolista non sbagliano e mantengono saldo il primo posto, dominando il match.

(25-17, 25-20, 25-14) Le capolista non sbagliano e mantengono saldo il primo posto, dominando il match. MEDTRADE VOLLEY PALERMO – US. VOLLEY BAGHERIA 3-1

(25-18, 25-22, 22-25, 25-23)

Partita combattuta ma alla fine la Medtrade porta a casa tre punti importanti.

Classifica aggiornata (Posizione – Punti – Partite Giocate)

MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA – 56 pt – 20 PG POMARALVA – 47 pt – 19 PG A.C.D.S. CAPACENSE – 45 pt – 18 PG PALERMO MONDELLO VOLLEY – 36 pt – 18 PG US. VOLLEY BAGHERIA – 32 pt – 20 PG ASD PRIMULA – 30 pt – 20 PG ASD VOLLEY SPORT ALCAMO – 24 pt – 19 PG JINGLE KEPHA 2.0 – 23 pt – 19 PG APD CEGAP – 23 pt – 19 PG MEDTRADE VOLLEY PALERMO – 21 pt – 20 PG G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. – 13 pt – 20 PG COM.FER. PALERMO – 13 pt – 19 PG VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO – 12 pt – 19 PG

Considerazioni finali

Mediterranea Aragona continua la marcia solitaria verso la promozione.

Kepha spreca una grossa occasione per allungare sulle inseguitrici e si fa sorprendere da una Pallavolo 2000 molto più determinata.

In coda, vittorie preziose per Com.Fer. e Medtrade, mentre Volley Land resta fanalino di coda.