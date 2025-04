Primo evento nel nuovo stadio Santa Barbara di Cefalù: ma sarà a porte chiuse

Il nuovo impianto sportivo comunale di contrada Santa Barbara a Cefalù si prepara ad accogliere il suo primo evento ufficiale: si tratta del “Concentramento Scuola Ufficiale Palermo F.C.”, in programma giovedì 24 aprile 2025, dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

La manifestazione vedrà la partecipazione dello staff tecnico e dirigenziale del settore giovanile del Palermo Calcio, insieme ai giovani tesserati delle scuole calcio affiliate: A.S.D. Real Sports Cefalù, A.S.D. Giovanile Collesano e A.S.D. Valledolmo.

L’evento sarà però senza pubblico: come indicato nella delibera approvata dalla Giunta comunale, non è prevista la concessione degli spalti, per cui l’accesso sarà riservato esclusivamente ai partecipanti e agli addetti ai lavori.

Si tratterà quindi di un primo test a porte chiuse per il rinnovato impianto, ancora in attesa dell’inaugurazione ufficiale.

Nonostante l’assenza di pubblico, l’iniziativa rappresenta un importante segnale di ripartenza per lo sport cittadino.

L’Amministrazione ha concesso l’uso gratuito del campo all’A.S.D. Real Sports Cefalù, organizzatrice dell’evento, riconoscendo il valore sociale, educativo e sportivo dell’iniziativa. Inoltre, l’evento non comporterà alcun onere economico né organizzativo per il Comune.