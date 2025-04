Scossa tellurica nel Mar Ionio Meridionale: un evento sismico di rilievo

Nella notte tra il 15 e il 16 aprile 2025, un terremoto di magnitudo locale (ML) 4.8 ha interessato la regione del Mar Ionio Meridionale, generando attenzione tra la comunità scientifica e le autorità competenti. L’evento si è verificato precisamente alle ore 01:26:08 UTC (03:26:08 ora italiana), con coordinate geografiche 37.5578° di latitudine e 16.0773° di longitudine, a una profondità ipocentrale di 48 chilometri.

Una Scossa Submarina: Analisi Geofisica dell’Epicentro

L’epicentro del sisma è stato individuato in un’area marina situata al largo delle coste calabresi, una zona notoriamente complessa dal punto di vista geodinamico. L’evento, pur non essendo classificato come di elevata magnitudo, ha suscitato l’interesse degli esperti per le sue caratteristiche sottomarine e per la sua localizzazione in un contesto tettonico attivo e in continua evoluzione.

Il terremoto è stato registrato e analizzato con precisione dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, che ha fornito tempestivamente tutti i parametri fondamentali per la sua valutazione.

Approccio alla Sicurezza: comportamenti da adottare in caso di Sisma

Sebbene l’evento non abbia avuto conseguenze significative sulla terraferma, la sua occorrenza rappresenta un importante richiamo all’attenzione pubblica circa i comportamenti da adottare in caso di terremoto. L’INGV e la Protezione Civile ricordano alcune fondamentali norme di autoprotezione:

Mantenere la calma e rifugiarsi sotto tavoli o strutture solide durante la scossa.

Allontanarsi da finestre, specchi e oggetti sospesi.

Dopo l’evento, evitare l’uso dell’ascensore e prestare attenzione a eventuali danni strutturali.

In zone costiere, informarsi tempestivamente su eventuali allarmi tsunami nel caso di terremoti con epicentro marino.

Questo episodio sismico, sebbene di moderata intensità, conferma l’importanza di un monitoraggio costante delle attività telluriche e di una continua opera di sensibilizzazione e preparazione della popolazione. In un’area come quella mediterranea, caratterizzata da elevata sismicità, la consapevolezza e la prevenzione rappresentano strumenti essenziali per la tutela della sicurezza collettiva.