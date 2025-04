Cefalù: Musica e Natura al Teatro Comunale Cicero

Due serate di raffinata bellezza artistica celebrano l’incontro tra arte e ambiente nella suggestiva cornice del Teatro comunale di Cefalù.

Armonie dal Mondo: “Gafludi”, un Viaggio Sonoro tra Sicilia e Vicino Oriente

Martedì 22 aprile, alle ore 19:30, si aprirà il sipario sulla prima delle due serate dedicate all’XI edizione dell’Earth Day Cefalù con il concerto dal titolo “Gafludi – un viaggio tra Sicilia e Vicino Oriente”, una produzione a cura della Cooperativa Le Baccanti di Palermo.

Protagonista della serata sarà il poliedrico musicista Libero Reina, che condurrà il pubblico attraverso un’esperienza sonora carica di suggestioni mediterranee, in cui le melodie della tradizione siciliana si fondono con i ritmi e le atmosfere del Vicino Oriente. Ad arricchire ulteriormente il dialogo interculturale sarà la magnetica presenza della danzatrice egiziana Soad Ibrahim, interprete di una danza che evoca antiche ritualità e spiritualità condivise.

La presentazione dell’evento sarà curata dalla giornalista e conduttrice Daniela Guercio, che accompagnerà il pubblico in questa immersione nelle radici e nei ponti culturali che uniscono le sponde del Mediterraneo.

Celebrazione della Terra e della Donna: “Mater Natura” Incanta il Teatro

Giovedì 24 aprile, alle ore 20:00, il secondo appuntamento musicale dell’Earth Day Cefalù vedrà in scena lo spettacolo “Mater Natura”, un omaggio poetico e vibrante alla forza creatrice e rigeneratrice della Natura.

Sul palco, la voce intensa e luminosa del soprano Debora Marguglio sarà accompagnata al pianoforte dalla sensibilità musicale di Liana D’Angelo. La performance sarà ulteriormente impreziosita dalla danza evocativa della coreografa e ballerina Simona Testa, la cui presenza scenica darà corpo e respiro ai temi della femminilità e del legame primigenio tra l’essere umano e la terra.

Ancora una volta, la presentazione sarà affidata alla professionalità di Daniela Guercio, che saprà guidare lo spettatore in un’esperienza emozionale e riflessiva, intrecciando parole e visioni con rara eleganza.

L’Arte come Linguaggio Universale dell’Ambiente

L’ingresso libero a entrambi i concerti conferma la vocazione inclusiva della manifestazione, che mira a coinvolgere la cittadinanza in un percorso di consapevolezza ambientale attraverso le forme più elevate dell’espressione artistica.

L’Earth Day Cefalù si conferma così, nella sua undicesima edizione, non solo come una rassegna culturale di straordinario valore, ma anche come un momento collettivo di riflessione sul nostro rapporto con il pianeta, celebrato nel segno dell’armonia tra arte, natura e spirito.