Cefalù dà il calcio d’inizio a una nuova avventura sportiva

Nasce la Scuola Calcio “Città di Cefalù” per i piccoli atleti del futuro

Cefalù si arricchisce di una nuova eccellenza nel panorama sportivo. Con la cerimonia ufficiale di consegna dell’impianto sportivo Santa Barbara, prende vita la Scuola Calcio “Città di Cefalù”, un progetto ambizioso e strutturato rivolto ai bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Un’iniziativa che si propone non solo di promuovere l’attività sportiva, ma anche di formare giovani atleti attraverso un percorso educativo di qualità. Riferisce Peppe Fiduccia, promotore e sostenitore d questo ambizioso progetto.

Formazione d’eccellenza e staff multidisciplinare

Un’équipe qualificata al servizio dei giovani calciatori

Il progetto si distingue per la presenza di uno staff altamente qualificato: istruttori federali, una scuola portieri con tecnici specializzati, preparatori atletici certificati, psicologo dello sport e nutrizionista saranno a disposizione degli iscritti per garantire un percorso completo e personalizzato. L’obiettivo è chiaro: educare allo sport in modo professionale, puntando sullo sviluppo psico-fisico armonico dei piccoli atleti.

Collaborazioni territoriali e sinergie sportive

Una rete per valorizzare il talento locale

La Scuola Calcio “Città di Cefalù” si pone come fulcro di una rete collaborativa con altre realtà sportive del territorio, in un’ottica di sinergia e crescita condivisa. Lo sport diventa così anche strumento di coesione sociale e promozione del territorio, contribuendo a creare un ambiente sano, inclusivo e orientato all’eccellenza.

Tre mesi di avviamento prima della stagione ufficiale

Allenamenti, test e metodologia: un’estate di preparazione

I prossimi tre mesi, da aprile a fine luglio, rappresenteranno una fase di avviamento e conoscenza. Durante questo periodo, gli istruttori illustreranno e metteranno in pratica i metodi di allenamento, permettendo a bambini e famiglie di entrare in contatto con la filosofia educativa della Scuola Calcio. Al termine di questa fase, l’impianto sportivo verrà temporaneamente chiuso per interventi di rifinitura.

Settembre: l’inizio di una nuova era sportiva?

Il via ufficiale a tutte le attività giovanili

La riapertura del campo, si spera a settembre. dovrebbe segnerare l’inizio ufficiale della stagione sportiva, con l’attivazione del settore giovanile e l’avvio delle attività agonistiche. Una vera e propria nuova era per il calcio a Cefalù, che guarda al futuro con passione, competenza e una visione educativa di ampio respiro.