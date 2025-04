Divieti di Balneazione permanenti a Cefalù per la Stagione 2025

Con l’Ordinanza n. 15 del 16 aprile 2025, il Sindaco del Comune di Cefalù ha disposto il divieto permanente di balneazione per alcuni tratti della costa comunale in ottemperanza alla normativa nazionale ed europea in materia di balneazione. Il provvedimento si fonda su un’articolata base normativa. Come in tutto il territorio nazionale, infatti, è proibita la balneazione in prossimità di porti, foci di fiumi, pennelli a mare, ecc. … per ovvie ragioni di sicurezza. Ecco perchè divieti permanenti.

L’ordinanza recepisce:

Il D.P.R. 470/1982 che attua la direttiva CEE 76/160;

Il D.lgs. 116/2008 che recepisce la Direttiva 2006/7/CE;

Il D.D.G. n. 323 del 21.03.2025 dell’Assessorato regionale alla Salute, che individua i tratti di costa non idonei alla balneazione;

Gli Allegati B e D del D.D.G. n. 324/2024, con specifico riferimento alla Provincia di Palermo.

Il Comune, in conformità agli articoli 8 e 9 del D.D.G. 323/2025, è obbligato a delimitare le aree interdette con adeguata cartellonistica (metallica, visibile, bilingue, min. 80×100 cm).

Tratti Costieri Interdetti

I seguenti tratti della costa cefaludese risultano non balneabili per l’intera stagione balneare 2025 (dal 1° maggio al 31 ottobre), per motivazioni che vanno dalla presenza di infrastrutture di depurazione alle immissioni di torrenti:



“per altri motivi” la fascia costiera denominata “PORTO E DEPURATORE

COMUNALE” lunghezza tratto 3.150 m. – Direzione Ovest – con inizio nel punto

avente Coord. Lat. 38,0382 – Long. E 14,0192 sino al punto avente Coord. Lat.

38,0356 – Long. E 14,0348;



“per immissioni – canali – torrenti – fiumi – depuratori” il tratto di mare

denominato “TORRENTE SAN NICOLA” lunghezza tratto mt. 400, Direzione

Nord Ovest – con inizio nel punto avente Coord. Lat. 38,0253 – Long. 13,9411 e fine

tratto nel punto avente coordinate Lat. 38,0273 Long. 13,9449;



“per immissioni – canali – torrenti – fiumi – depuratori” il tratto di mare

denominato “TORRENTE S. OLIVA” lunghezza tratto mt. 200, Direzione Nord –

con inizio nel punto avente Coord. Lat. 38,0355- Long. 14,0348 e fine tratto nel punto

avente coordinate Lat. 38,0356 long. 14,0348;



“tratti di mare e di costa interessati da immissioni – canali – torrenti – fiumi –

depuratori” la fascia costiera denominata “IMPIANTO DI CONTRADA

SANT’AMBROGIO” lunghezza tratto 400 m. – Direzione Nord – con inizio nel punto

avente Coord. Lat. 38,0190- Long. E 14,0918 sino al punto avente Coord. Lat.

38,0188- Long. E 14,0915;



“tratti di mare e di costa interessati da immissioni – canali – torrenti – fiumi –

depuratori” la fascia costiera denominata “IMPIANTO DI CONTRADA

SANT’ANTONIO” lunghezza tratto 400 m. – Direzione Nord – con inizio nel punto

avente Coord. Lat. 38,0411- Long. E 14,0296 sino al punto avente Coord. Lat.

38,0408- Long.E 14,0292;

L’Ufficio Manutenzioni è incaricato dell’apposizione della segnaletica conforme. La Polizia Municipale è tenuta alla vigilanza. La comunicazione dell’ordinanza è stata trasmessa agli enti statali e regionali competenti, tra cui Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente, Assessorati regionali e ASP Palermo.