La Carrarese a Palermo con entusiasmo e determinazione: di gioca oggi alle ore 15

Carrarese a Palermo con entusiasmo e determinazione: “Rispetto per i rosanero, ma nessun timore”

La Carrarese si prepara a vivere un appuntamento dal sapore speciale, una sfida che sa di storia e prestigio. Lunedì pomeriggio, allo stadio “Renzo Barbera”, sarà il Palermo ad accogliere i toscani in un match cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. Un impegno che gli avversari affronteranno con il giusto mix di consapevolezza e ambizione, come traspare dalle parole della vigilia provenienti dallo spogliatoio apuano.

“Ci stiamo godendo questo campionato storico – è il messaggio che arriva dalla Carrarese – ogni partita è stata vissuta con entusiasmo, consapevoli del momento unico che stiamo attraversando. Ma lunedì ci sarà bisogno di massima concentrazione: affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, con un passato glorioso nel calcio italiano.”

Nessun timore, dunque, ma piena coscienza della difficoltà della trasferta siciliana. “Andremo a Palermo con le idee chiare e nel pieno rispetto del valore dei rosanero, ma senza paura.”

Una menzione particolare viene fatta per il pericolo numero uno, Joel Pohjanpalo, bomber rosanero e uno dei protagonisti di questa Serie B. Tuttavia, dalla Carrarese non c’è alcuna intenzione di focalizzarsi su un singolo: “Non esiste un piano gara specifico per Pohjanpalo. Il Palermo è forte in ogni reparto, e dovremo essere attenti in fase di transizione e bravi a sfruttare le occasioni.”

Il tabù trasferta non spaventa

Una delle curiosità che accompagna la Carrarese è l’assenza di vittorie in trasferta dal mese di ottobre. Ma l’argomento non scuote l’ambiente: “Non ci interessa il trend dei risultati fuori casa. Abbiamo spesso raccolto meno di quanto meritassimo, ma l’atteggiamento è sempre stato quello giusto. La classifica si costruisce con tutti i punti, anche quelli ottenuti tra le mura amiche.”

C’è poi un dettaglio interessante che riguarda l’adattamento al terreno di gioco: “Chi viene a giocare al ‘Dei Marmi’ si lamenta del sintetico, ma per noi ogni trasferta è una sfida in più: dobbiamo adattarci ogni volta a un campo in erba naturale, ed è tutt’altro che semplice.”

Situazione fisica e indisponibili

Sul fronte dell’infermeria, buone notizie per i toscani: “La squadra sta bene, ci siamo allenati con intensità e continuità. Non ci sono intoppi in vista della sfida di Palermo. Sono felice di dire che anche Coppolaro è tornato ad allenarsi con il gruppo, anche se non sarà disponibile per lunedì.”

Palermo: ecco i convocati rosanero

Intanto, il Palermo ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Carrarese. Calcio d’inizio previsto per oggi alle ore 15. Ecco i giocatori chiamati da mister Mignani:

Portieri : 1 Desplanches, 12 Audero, 46 Sirigu

: 1 Desplanches, 12 Audero, 46 Sirigu Difensori : 3 Lund, 4 Baniya, 23 Diakité, 24 Magnani, 25 Buttaro, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou

: 3 Lund, 4 Baniya, 23 Diakité, 24 Magnani, 25 Buttaro, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou Centrocampisti : 6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 26 Verre, 28 Blin

: 6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 26 Verre, 28 Blin Attaccanti: 7 Di Mariano, 9 Brunori, 11 Insigne, 19 Pohjanpalo, 20 Henry, 21 Le Douaron

I rosanero potranno contare su un gruppo compatto e pieno di qualità, pronto ad affrontare una Carrarese determinata, che arriverà al “Barbera” senza nulla da perdere, ma con la voglia di scrivere un’altra pagina della sua stagione storica.

L’appuntamento è fissato: Palermo-Carrarese, oggi alle ore 15.