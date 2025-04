Messaggio di Cordoglio della Conferenza episcopale argentina

Buenos Aires, 21 de abril de 2025 (sotto il testo tradotto)



Mensaje de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina

por el fallecimiento del Papa Francisco

Con profundo dolor y con la esperanza cierta de la Pascua, la Comisión Ejecutiva de la

Conferencia Episcopal Argentina, en nombre de todos los obispos del país, expresamos

la enorme tristeza por el fallecimiento del Santo Padre Francisco, ocurrido esta mañana

del lunes de Pascua.

Damos gracias a Dios por la vida, el ministerio y el testimonio de fe de quien supo guiar a

la Iglesia universal con humildad, firmeza evangélica y amor incondicional por los pobres,

los descartados y los que sufren. Su magisterio deja una huella imborrable en el camino de

la Iglesia en su testimonio de Jesucristo.

Los obispos argentinos, unidos a todo el Pueblo de Dios, elevamos nuestras oraciones por

su eterno descanso. Lo despedimos con emoción filial y encomendamos su descanso

eterno al Padre de la Vida.

Invitamos a todas las comunidades a celebrar la Eucaristía en su memoria, dando gracias

por su vida entregada al servicio del Evangelio, y a renovar, en este tiempo pascual y en el

año jubilar de la esperanza, nuestra fe en Cristo Resucitado, que vence la muerte y nos

ofrece la Vida nueva.

María, Nuestra Señora de Luján, lo reciba en su corazón de Madre.



Messaggio della Commissione Esecutiva della Conferenza Episcopale Argentina per la morte di Papa Francesco

Con profondo dolore e con la speranza certa della Pasqua, la Commissione Esecutiva della Conferenza Episcopale Argentina, a nome di tutti i vescovi del Paese, esprime l’enorme tristezza per la morte del Santo Padre Francesco, avvenuta questa mattina del Lunedì di Pasqua.

Rendiamo grazie a Dio per la vita, il ministero e la testimonianza di fede di colui che ha saputo guidare la Chiesa universale con umiltà, fermezza evangelica e amore incondizionato per i poveri, gli scartati e i sofferenti. Il suo magistero lascia un’impronta indelebile nel cammino della Chiesa attraverso la testimonianza di Gesù Cristo.

Noi vescovi argentini, uniti a tutto il Popolo di Dio, eleviamo le nostre preghiere per il suo eterno riposo. Lo salutiamo con commozione filiale e affidiamo il suo riposo eterno al Padre della Vita.

Invitiamo tutte le comunità a celebrare l’Eucaristia in sua memoria, rendendo grazie per la sua vita donata al servizio del Vangelo, e a rinnovare, in questo tempo pasquale e nell’anno giubilare della speranza, la nostra fede in Cristo Risorto, che vince la morte e ci offre la Vita nuova.



Mons. Marcelo Daniel Colombo, Arzobispo de Mendoza, Presidente

Ángel Sixto Cardenal Rossi SJ, Arzobispo de Córdoba, Vicepresidente 1°

Mons. César Daniel Fernández, Obispo de Jujuy, Vicepresidente 2°

Mons. Raúl Pizarro, Obispo auxiliar de San Isidro, Secretario General

Comisión Ejecutiva