Questa sera al Cinema Di Francesca di Cefalù un Omaggio Speciale: “Per Angela”

Il 28 aprile 2025, alle ore 18:00, il Cinema Di Francesca di Cefalù accoglierà un evento particolarmente sentito: Per Angela. In occasione dell’anniversario che copre l’arco di tempo dal 28 aprile 2014 al 28 aprile 2025, amici, artisti e appassionati si riuniranno per rendere omaggio ad Angela attraverso un raffinato incontro di poesia, racconti e filastrocche.

La serata vedrà la partecipazione di Irene Cangemi, Pietro Carollo, Marzia Cristina, Saro Curcio, Vincenzo Giannone e Giusy Sauro, che interpreteranno testi scelti per celebrare con sensibilità ed emozione la figura di Angela.

I momenti musicali, curati da Nicola Chisesi e Irene Cangemi, accompagneranno le letture, creando un’atmosfera intensa e suggestiva.

La presentazione dell’evento sarà affidata a Pino Simplicio, Presidente degli Amici del Cinema Di Francesca, che guiderà il pubblico attraverso questo percorso di ricordi ed emozioni, nato da un’idea di Giovanni e Marzia Cristina.

Il contributo tecnico sarà a cura di Andrea Azzaretto, mentre le riprese video verranno realizzate da “Gigi e Pino.”

L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti, permettendo a chiunque lo desideri di partecipare a questa serata di profonda bellezza e memoria condivisa.