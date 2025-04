Catanzaro-Palermo, scontro playoff al “Ceravolo”: le probabili formazioni

L’attesissima sfida tra Catanzaro e Palermo, oggi ore 15.00, si preannuncia come un assaggio di quanto vedremo nei playoff, ma con in palio molto più di tre punti. I giallorossi, desiderosi di riprendere la marcia in vista di un finale di stagione intenso, puntano a consolidare la loro posizione nella zona playoff. Nonostante un periodo di risultati altalenanti, con ben tre partite senza vittoria, il Catanzaro può vantare una solidissima difesa casalinga, avendo perso solo due volte al “Ceravolo” da inizio stagione. Sarà proprio il pubblico di casa a giocare un ruolo fondamentale, con oltre 10.000 tifosi pronti a spingere le Aquile di Giuseppe Caserta verso una vittoria fondamentale per il morale e per la classifica.

Dall’altro lato, il Palermo arriva con la speranza di consolidare il sogno di una promozione in Serie A. I rosanero, pur vivendo una stagione altalenante, non si danno per vinti e lottano per un posto nei playoff. La sfida al “Ceravolo” si prospetta dunque come un duello di grande intensità, con Iemmello e Biasci pronti a mettersi in evidenza contro la difesa rosanero, e l’attacco di Pohjanpalo che cercherà di trovare spazio per minare la difesa giallorossa.

La partita vedrà il Catanzaro scendere in campo con alcune importanti assenze. Caserta dovrà fare a meno di Situm, Pagano e D’Alessandro, oltre al Pittarello squalificato. In difesa, Antonini potrebbe dare un turno di riposo a Brighenti, mentre le fasce saranno presidiate da Cassandro e dal recuperato Quagliata. In attacco, il tandem formato da Iemmello e Biasci sarà chiamato a fare la differenza. Non è da escludere un cambiamento tattico, con l’adozione di una difesa a quattro che permetterebbe a Brighenti e Bonini di giocare sugli esterni.

Le probabili formazioni:

Catanzaro (3-5-2):

Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione, Ilie, Quagliata; Iemmello, Biasci.

Allenatore: Caserta.

Palermo (3-4-2-1):

Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Blin, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo.

Allenatore: Dionisi.

Un match che si preannuncia emozionante, con entrambe le squadre pronte a lottare per la vittoria in un’atmosfera che promette spettacolo e grande intensità.