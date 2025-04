XXVII Sagra dell’arancia biondo di Scillato: un viaggio nella tradizione e nel gusto

La XXVII Sagra dell’Arancia Biondo di Scillato, un evento imperdibile che celebra uno dei frutti più pregiati e iconici della Sicilia, si terrà il 4 maggio 2025, a Scillato, un affascinante borgo incastonato tra le montagne del Parco delle Madonie. Questo evento, che ha il patrocinio dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, è una vetrina straordinaria per promuovere il territorio e le sue eccellenze agricole, culturali e artigianali.

L’Arancia Biondo di Scillato: un frutto di tradizione

L’Arancia Biondo di Scillato è una varietà tardiva di arancia, la cui maturazione avviene solo a partire da febbraio, e per questo motivo può essere gustata fino a tutto maggio. Appartenente al genere Citrus della famiglia Rutaceae, questa arancia è riconosciuta tra i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF). La sua particolarità sta non solo nel gusto dolce e succoso, ma anche nelle sue molteplici applicazioni, che spaziano dalla cucina all’ambito farmaceutico.

Ogni anno, la Sagra dell’Arancia Biondo di Scillato diventa un appuntamento fondamentale per promuovere e valorizzare questo frutto, che è diventato simbolo di Scillato e delle sue tradizioni agricole. La manifestazione non solo celebra il frutto, ma anche la cultura e l’identità di questo incantevole angolo di Sicilia.

Un programma ricco di eventi

L’edizione del 2025 della Sagra si presenta ricca di eventi che spaziano dalla cultura, alla musica, alla gastronomia, offrendo un’esperienza completa ai visitatori. Ecco una panoramica del programma della giornata:

Visite Guidate (08:30 – 12:30)

Per gli amanti della storia e della natura, saranno organizzate visite guidate alle Grotte di Travertino, ai Mulini e al Santuario. Un’opportunità unica per scoprire le bellezze naturali e storiche di Scillato.

Convegno “L’Arancia Biondo di Scillato: Prospettive di Sviluppo” (10:30)

Alle 10:30, nell’Aula Consiliare del Comune di Scillato, si terrà un convegno dedicato all’Arancia Biondo di Scillato. Esperti del settore, agricoltori e amministratori locali si confronteranno sulle prospettive di sviluppo di questa preziosa coltura, analizzando le sue potenzialità di mercato e il suo ruolo nell’economia locale.

Rassegna del Folklore (14:30 – 17:30)

Il pomeriggio sarà all’insegna della musica e delle tradizioni popolari con una rassegna di gruppi folkloristici locali. Si esibiranno:

Gruppo Folkloristico Gazzara di Caltavuturo

Associazione Centro Culturale Terrazzani di Trabia con uno spettacolo folk

con uno spettacolo folk Associazione Auser di Polizzi Generosa con balli e canti popolari

Apertura Percorso Gastronomico (17:45)

Non può mancare la parte più golosa dell’evento: il percorso gastronomico dedicato alla degustazione di prodotti tipici locali. I visitatori avranno la possibilità di assaporare una vasta selezione di prelibatezze siciliane, tra cui olio, formaggi, miele, marmellate, pane casereccio e dolci a base di arancia biondo di Scillato.

Un’atmosfera unica

La Sagra dell’Arancia Biondo di Scillato non è solo una festa del gusto, ma anche un’occasione per vivere la comunità di Scillato e le sue tradizioni. Durante la giornata, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera accogliente e festosa, con musica dal vivo, sfilate e tante altre attività in grado di attrarre un pubblico di ogni età.

L’evento rappresenta un momento di grande aggregazione sociale e culturale, dove il profumo delle arance fresche si mescola a quello dei prodotti tipici e al suono delle note folkloristiche, regalando ai partecipanti una vera e propria esperienza sensoriale.

La sagra come motore di promozione del territorio

La Sagra dell’Arancia Biondo di Scillato non è solo una festa tradizionale, ma un’importante vetrina per il territorio. Grazie a questa manifestazione, infatti, il piccolo comune di Scillato riesce a farsi conoscere a livello regionale e nazionale, mettendo in luce le sue eccellenze agricole, artigianali e culturali. Ogni anno, migliaia di visitatori giungono da tutta la Sicilia e oltre per vivere un’esperienza unica, che consente di scoprire non solo l’arancia biondo di Scillato, ma anche la bellezza e l’autenticità di uno dei borghi più affascinanti delle Madonie.

Non perdere l’occasione di partecipare alla XXVII Sagra dell’Arancia Biondo di Scillato, un evento che celebra la tradizione, il gusto e la cultura siciliana. Un appuntamento che, come ogni anno, si conferma come uno dei più attesi nella stagione delle sagre siciliane.