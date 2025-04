Premio speciale Earth Day del Festival del Cinema di Cefalù. Alla Guardia di Finanza il Premio Mediterraneo Ambiente 2025

Il Festival del Cinema di Cefalù attribuisce il Premio Mediterraneo Ambiente 2025 alla Guardia di Finanza per il suo costante impegno a favore dell’Ambiente, che si concretizza in una serie di scelte strategiche e operative volte alla sostenibilità e al rispetto dell’ecosistema.



In un contesto in cui il concetto di “green” si integra sempre più nelle politiche pubbliche, la Guardia di Finanza ha saputo coniugare l’efficienza delle proprie operazioni con un’attenzione costante alle problematiche ambientali. Il Corpo ha adottato una vera e propria “filosofia verde”, che si esprime sia nell’acquisizione di mezzi e tecnologie a basso impatto ambientale, sia nella ristrutturazione delle proprie strutture. La scelta di veicoli totalmente elettrici, motovedette ibride e l’impiego di materiali eco-sostenibili per il vestiario e le attrezzature tecniche testimoniano un percorso continuo verso l’efficienza energetica e la riduzione dell’impronta ecologica.



A questa innovazione tecnologica si aggiungono anche iniziative simboliche, come la produzione del Calendario Storico del Corpo, che dal 2021 è realizzato con carta riciclabile e biodegradabile, un gesto simbolico ma rilevante che ribadisce l’impegno verso un futuro più sostenibile. La Guardia di Finanza ha dimostrato di essere in prima linea anche nella protezione della biodiversità e nella lotta contro il commercio illecito di specie in via di estinzione, con la gestione dei controlli doganali in materia di fauna e flora protette. A ciò si aggiunge l’impegno costante del comparto aeronavale, che combatte l’illecito smaltimento di rifiuti e altre violazioni ambientali legate alle pratiche economico-finanziarie illecite.



Il Corpo, con le sue scelte operative e culturali è un esempio di come le istituzioni possano integrare la difesa dell’ambiente con l’efficacia dei propri interventi. Per questo motivo, il Festival 2025 attribuisce alla Guardia di Finanza questo prestigioso premio, riconoscendo il suo impegno per un futuro più verde e sostenibile.