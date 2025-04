La Fondazione Giglio di Cefalù rende noti i dati del 2024 della Breast Unit

Nel 2024 l’equipe multidisciplinare della Breast Unit della Fondazione Giglio di Cefalù ha esaminato 736 casi di sospetto tumore al seno, eseguiti 205 interventi per carcinoma mammario e 130 per patologie benigne.

Sono alcuni dati comunicati dal responsabile dell’unità di senologia del Giglio, Ildebrando D’Angelo, nel giorno della cerimonia di commiato per il raggiungimento della pensione.

D’Angelo, che è al Giglio dal 2006, ha ricordato tutte le tappe percorse per il riconoscimento da parte della Regione Siciliana della Breast Unit dell’ospedale di Cefalù ed ha ringraziato i 75 professionisti che, in vari ruoli, ne hanno fatto parte.

Il presidente Victor Mario di Maria in una targa, consegnata a nome del Consiglio di Amministrazione, ne ha sottolineato “la straordinaria umanità e l’elevata professionalità. Il suo impegno – ha scritto Di Maria – lascia un segno indelebile nella vita di tante persone ed è esempio per le generazioni future”.

“D’Angelo – ha rilevato il direttore generale del Giglio, Giovanni Albano – ha anticipato il valore della multidisciplinarietà nell’approccio alla cura del tumore al seno in una struttura fatta da straordinari professionisti e da alta tecnologia”.

Sempre nel 2024, la Breast Unit del Giglio ha effettuato, fra l’altro, 1351 mammografie, 1407 ecografie 222 risonanze magnetiche mammarie, 268 biopsie ecoguidate, 55 “vabb stereotassiche” e 72 centrature roll/snoll.