Voto domiciliare per cittadini di Cefalù affetti da infermità gravi

Elezioni Referendarie dell’8 e 9 Giugno 2025

IL SINDACO RENDE NOTO

che, in occasione delle consultazioni referendarie previste per i giorni 8 e 9 giugno 2025, gli elettori e le elettrici affetti da gravissime infermità – tali da impedire il trasporto al seggio elettorale – oppure in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, potranno esercitare il proprio diritto di voto presso l’abitazione di residenza.

Modalità di Richiesta del Voto Domiciliare

Gli interessati dovranno presentare domanda al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale nel periodo compreso tra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025, mediante apposita dichiarazione attestante la volontà di votare presso il proprio domicilio.

Si raccomanda l’utilizzo del modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cefalù.

Alla dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente allegata una certificazione sanitaria rilasciata da un medico designato dall’Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 45° giorno precedente la consultazione elettorale. Tale certificazione dovrà comprovare:

lo stato di grave infermità fisica , oppure

, oppure la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali,

che impediscono in modo assoluto l’allontanamento dall’abitazione.

Documenti Necessari

Per l’ammissione al voto domiciliare, l’elettore dovrà essere in possesso di:

Tessera elettorale personale

Documento di riconoscimento in corso di validità

Chiunque abbia smarrito la tessera elettorale potrà richiederne un duplicato presso l’Ufficio Elettorale del Comune.

L’articolo non sostituisce in alcun modo quanto pubblicato dal Municipio.