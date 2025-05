Cefalù celebra l’amore senza confini con Laura Efrikian

A Cefalù, domenica 11 maggio ore 18 nel Teatro comunale “Salvatore Cicero” la presentazione del libro “L’amore non sceglie” di Laura Efrikian, scrittrice, attrice e presentatrice tv (anche di Sanremo).

Questa volta, Laura Ephrikian smette i panni di narratrice della sua vita nel mondo dello spettacolo e racconta – sempre e immancabilmente con il cuore – la storia di Clemen, una donna d’altri tempi e dalle mille sfaccettature, da un’innata raffinatezza, da un cuore nobile ma, ahimè, tormentato. Nei 19 capitoli brevi ma molto intensi, si ripercorre con semplicità e nitidezza – anche d’animo – la sua vita di pianista, che la vede giovane e timida, quasi a disagio tra la folla del suo pubblico, la morte dei suoi genitori, i suoi “ingiusti” sensi di colpa e il riflesso di questi ultimi nella sua movimentata vita amorosa, in cui la protagonista sembra non trovar pace. Non mancano, nella vita di Clemen, i meravigliosi paesaggi africani e la sua forte predisposizione a volere aiutare il prossimo: Gongoni, Malindi e Mombasa offrono alla nostra protagonista il bello (i luoghi, gli animali, la semplicità e il cuore della gente) e il brutto (la povertà estrema, la violenza, l’essere indietro mentalmente nella considerazione della donna) della vita, quasi a volerci donare croce e delizia di questo mondo straordinario, sì, ma molto difficile da vivere.

“L’amore non sceglie” di Laura Efrikian è edito da Spazio Cultura.

Sarà presente Nicola Macaluso, editore di Spazio Cultura.

Il libro si preannuncia come un’opera toccante e profonda, capace di emozionare e far riflettere i lettori sull’universalità dei sentimenti e sulla bellezza della diversità. La presentazione a Cefalù rappresenterà un’occasione preziosa per entrare in contatto con l’autrice e con il suo messaggio di apertura e accettazione.

Biografia

Laura Efrikian è un’attrice e annunciatrice televisiva italiana. Nata a Treviso il 14 giugno 1940 con il nome di Laura Ephrikian, è figlia d’arte: il padre è Angelo Ephrikian, violinista, direttore d’orchestra e compositore di origine armena.

In giovane età decide di intraprendere la strada dello spettacolo e studia recitazione al piccolo Teatro di Milano con un maestro d’eccezione: Giorgio Strehler. Nei primi anni ’60 comincia a farsi spazio in televisione, dove veste il ruolo di annunciatrice.

Dopo una partecipazione a Canzonissima, datata 1961, presenta l’anno successivo il Festival di Sanremo, accanto a Renato Tagliani e Vicky Ludovisi. In quegli anni fa anche il suo debutto da attrice per il grande schermo, recitando nel film di Vittorio Cottafavi Ercole alla conquista di Atlantide, dove viene accreditata come Laura Altan. La Efrikian è particolarmente attiva lungo tutto il decennio dei ’60 fino all’inizio degli anni ’70: la sua attività artistica spazia dal cinema alla televisione, fino al teatro. Recita accanto all’allora marito Gianni Morandi in molti musicarelli dell’epoca – da In ginocchio da te a Non son degno di te – ma prende anche parte a spettacoli teatrali di spessore, come I due gentiluomini di Verona, Il mercante di Venezia e La tempesta. In televisione spopola invece con gli sceneggiati La cittadella e David Copperfield. Nel corso degli anni ’70 comincia a diluire la sua presenza dal mondo dello spettacolo. Sul finire degli anni ’90 riprende a recitare, pur sporadicamente in alcuni film, come La masseria delle allodole (2007), dei fratelli Taviani e Cose di questo mondo (2011) di Francesco Patierno.

Vita privata

Ancora giovanissima, Laura Efrikian conosce Gianni Morandi. Il 13 luglio 1966 i due si sposano. L’anno successivo hanno una figlia di nome Serena, nata prematura e morta nove ore dopo il parto.

Dall’unione tra Morandi e la Efrikian nascono poi Marianna (il 4 febbraio 1969) e Marco (12 febbraio 1974). La coppia divorzia nel 1979. Dopo anni di silenzio, molto tempo dopo l’attrice ha dichiarato pubblicamente di avere una relazione con un uomo italiano che vive in Kenya: una relazione importante, ma poi naufragata.

Progetti

1961 – Ercole alla conquista di Atlantide, regia di Vittorio Cottafavi

1962 – Festival di Sanremo (co-conduttrice)

1962 – Il delitto non paga, regia di Gérard Oury

1964 – In ginocchio da te, regia di Ettore Maria Fizzarotti

1964 – Una lacrima sul viso, regia di Ettore Maria Fizzarotti

1964 – La cittadella (sceneggiato tv)

1965 – Non son degno di te, regia di Ettore Maria Fizzarotti

1965 – David Copperfield (sceneggiato tv)

1965 – Le piccole volpi (sceneggiato tv)

1966 – Nessuno mi può giudicare, regia di Ettore Maria Fizzarotti

1966 – Perdono, regia di Ettore Maria Fizzarotti

1966 – Rita la zanzara, regia di Lina Wertmüller

1968 – Chimera, regia di Ettore Maria Fizzarotti

1973 – Società a responsabilità molto limitata, regia di Paolo Bianchini

1999 – Il morso del serpente, regia di Luigi Parisi – film TV

2007 – La masseria delle allodole, regia di Paolo e Vittorio Taviani

2011 – Cose dell’altro mondo, regia di Francesco Patierno

2019 – C’è tempo, regia di Walter Veltroni

Quanti nipoti ha Laura Efrikian

Laura Efrikian ha cinque nipoti, avuti grazie ai suoi (due da Marianna, avuti con il cantante Biagio Antonacci, e tre di Marco).

In quali lavori televisivi ha recitato Laura Efrikian negli anni 2000?

Negli anni 2000 Laura Efrikian è tornata a recitare anche in televisione: ha preso parte alla serie con Luca Laurenti Don Luca; alla soap opera Ricominciare; e ha recitato nel telefilm Il morso del serpente.

Quale prestigioso premio ha vinto Laura Efrikian?

Nel 2008 Laura Efrikian ha ricevuto il premio alla carriera Le donne e il teatro, conferito dall’Ente Premio Le Donne e il Teatro, presso il teatro San Carluccio di Napoli.

Laura Efrikian ha scritto un libro?

Laura Efrikian ha scritto un romanzo dal titolo Come l’olmo e l’edera, uscito nel 2011.

Quali sono le origini di Laura Efrikian?

Laura Efrikian ha origini straniere: suo padre, infatti, Angelo Ephrikian, era un fu violinista, direttore d’orchestra e compositore armeno.