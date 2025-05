Ha riposato la Serie D Femminile di Volley. Il Punto sul campionato che vede protagonista la Kepha di Cefalù

Ecco il punto sul campionato di Serie D Femminile – Girone A, aggiornato all’ultima giornata. Mancano 4 partite al termine (sono 24 le partite da giocare in totale). Le prime 3 squadre saranno promosse in Serie C, mentre le ultime 2 retrocederanno.

Classifica sintetica (Posizione – Squadra – Punti – Partite Giocate su 24)

Mediterranea Serramenti Aragona – 59 pt – 21/24 Pomaralva – 50 pt – 20/24 A.C.D.S. Capacense – 48 pt – 19/24 Palermo Mondello Volley – 39 pt – 20/24 US. Volley Bagheria – 32 pt – 21/24 ASD Primula – 30 pt – 20/24 ASD Volley Sport Alcamo – 25 pt – 20/24 APD Cegap – 25 pt – 20/24 Jingle Kepha 2.0 – 23 pt – 20/24 Medtrade Volley Palermo – 21 pt – 20/24 G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. – 16 pt – 21/24 COM.FER. Palermo – 13 pt – 20/24 Volley Land & Dolce Carollo – 12 pt – 20/24

Situazione attuale:

Promozione: Le prime tre posizioni sono attualmente occupate da Aragona, Pomaralva e Capacense, tutte solo in attesa della matematica certezza della promozione.

Retrocessione: In zona retrocessione troviamo COM.FER. Palermo e Volley Land & Dolce Carollo, entrambe con 13 o meno punti e solo 4 partite rimaste.

Facciamo un’analisi matematica delle possibilità di promozione e retrocessione considerando che mancano 4 partite (massimo 12 punti ancora in palio).

PROMOZIONE: prime 3 salgono in Serie C

1. Mediterranea Serramenti Aragona – 59 pt – 21/24

Punti massimi raggiungibili: 59 + 9 = 68

Promozione da tempo ormai certa. Con 20 punti dal quarto posto

2. Pomaralva – 50 pt – 20/24

Punti massimi : 50 + 12 = 62

: 50 + 12 = Promozione in tasca … ma ancora non matematica. Perchè la quarta potrebbe arrivare a 51.

3. Capacense – 48 pt – 19/24

Punti massimi : 48 + 15 = 63

: 48 + 15 = Il secondo posto ancora possibile

4. Palermo Mondello – 39 pt – 20/24

Punti massimi : 39 + 12 = 51

: 39 + 12 = La promozione è matematicamente quasi irraggiungibile, salvo crolli impensabili di Pomaralva e Capacense che non dovrebbero più vincere.

Conclusione: le promosse con più probabilità, oltre la già promossa Aragona, sono certamente Pomaralva, Capacense.

Ma se la Promozione è ormai decisa, resta aperta la lotta per non retrocedere.

RETROCESSIONE: ultime 2 retrocedono

13. Volley Land & Dolce Carollo – 12 pt – 20/24

Punti massimi : 12 + 12 = 24

: 12 + 12 = Per salvarsi, deve fare almeno 10-11 punti su 12 e sperare in crolli di chi la precede. Salvezza molto difficile.

12. COM.FER. Palermo – 13 pt – 20/24

Punti massimi : 13 + 12 = 25

: 13 + 12 = Deve fare almeno 9-10 punti per sperare nella salvezza. Difficile ma non impossibile.

11. G.S. Pallavolo 2000 – 16 pt – 21/24

Punti massimi : 16 + 9 = 25

: 16 + 9 = In piena lotta salvezza. Deve vincere almeno 2 partite per sicurezza, specialmente se perde uno scontro diretto.

10. Medtrade Volley Palermo – 21 pt – 20/24