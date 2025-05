Carmen Lasorella presenta a Cefalù il suo libro “Vera. E gli schiavi del terzo millennio”, un romanzo che porta in primo piano una donna, il suo mondo e il calvario dei migranti, vulnerabili e invisibili nella loro umanità.

Attivista per i diritti umani, Vera è come il suo nome: tenace e irriducibile, eppure in crisi. Quando Ahmed le consegna la mappa del sistema criminale che governa il Mediterraneo, Vera ritrova l’energia per lottare contro la criminalità che dilaga a discapito di chi è costretto a migrare. Tra insidie informatiche e amicizie inattese, farà fino in fondo la sua parte, di nuovo padrona del suo destino.

“È un romanzo che senti con i cinque sensi. Fa pensare, ma emoziona. Vive sentimenti e diritti nell’era informatica. Alla voce della protagonista, Vera, un’attivista nota per le sue battaglie ad ogni latitudine, si affianca una voce narrante, diversa per generazione e cultura. L’una è una donna cresciuta in un contesto colto e aperto, educata alla bellezza, al valore della dignità, al gusto del sapere; l’altra è l’espressione della gioventù 4.0, con il suo linguaggio sbrigativo e le sue insicurezze. Vera ha lasciato le piazze e dirige una grossa struttura che si occupa di migrazioni. Scopre che è infiltrata dal malaffare. Vive un momento difficile: il suo matrimonio è fallito. Ritrova l’energia per indagare sul calvario di un’umanità vulnerabile e abusata. Incontra storici e talenti, alleati e nemici. Accanto a lei, un magistrato, un giornalista, un’informatica geniale, il volontariato e una donna misteriosa, che è il suo opposto. L’intero intreccio si sviluppa tra vicende private, attacchi informatici e minacce, nell’impegno per la giustizia e contro narrazioni distorte, colletti bianchi collusi e le mafie. L’epilogo sarà travolgente, con un nuovo inizio nel segno dell’amore”.



Carmen Lasorella è una giornalista e conduttrice italiana, nata e cresciuta in una famiglia del Sud Italia, profondamente influenzata dai valori trasmessi dai suoi genitori: il padre, avvocato nella pubblica amministrazione e sportivo, e la madre, farmacista e insegnante. Dopo una giovinezza vivace in Lucania, si trasferisce a Roma a 18 anni per inseguire la carriera giornalistica.

Inizia come collaboratrice precaria in Rai e ottiene la prima grande occasione nel 1987, quando viene chiamata a condurre il Tg2. Nello stesso anno diventa la prima giornalista Rai a seguire una missione in un teatro di crisi, nel Golfo Persico, guadagnandosi un’attenzione nazionale.

Negli anni successivi, copre i principali scenari di crisi internazionali: Medio Oriente, Corno d’Africa, Asia, Americhe. Il suo stile giornalistico è improntato al rigore, alla testimonianza sul campo e al rispetto per i fatti. Nel 1995, durante un reportage in Somalia, subisce un attentato in cui perde la vita l’operatore Marcello Palmisano. Sopravvissuta all’attacco, affronta una lunga e dolorosa ripresa personale e professionale.

Lasciato il Tg2, continua con programmi di approfondimento su RaiUno come Cliché, primaDonna, e reportage su temi internazionali (tra cui la crisi dei Grandi Laghi e il ritorno di Hong Kong alla Cina). Viene anche nominata responsabile della sede Rai in Germania.

Nel 2003 realizza Visite a Domicilio, programma innovativo per RaiDue, ma dopo la sua chiusura entra in un periodo di esclusione lavorativa dalla Rai, nonostante proposte e progetti. La situazione arriva fino al Parlamento.

Nel 2006 torna in Medio Oriente per raccontare la guerra in Libano. Parallelamente, si dedica a campagne sociali e progetti culturali, come Sensoriabilis per il turismo accessibile e Verde e Zafferano, sulla Birmania.

Dal 2008 al 2012 è Direttrice Generale ed Editoriale della TV di San Marino, rinnovandola completamente sia nei contenuti sia nella struttura tecnica e organizzativa, con risultati significativi nonostante risorse limitate.

Il resto lo ascolterete di presenza Cefalù. Il 9 Maggio, ore 17.30 Teatro Comunale “Salvatore Cicero”.

