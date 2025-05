Grazie a chi cura con il cuore: lettera per i medici dell’Ospedale di Petralia

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente una lettera di alcuni pazienti dell’ospedale “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana indirizzata alla dottoressa Valeria Incognito e allo staff di servizio di oculistica.

“Desideriamo innanzitutto dirvi grazie. Un grazie profondo, autentico, che nasce dal cuore di chi ha ritrovato, grazie a voi, la speranza di una vita migliore.

L’attivazione dell’ambulatorio per la diagnosi e il trattamento delle maculopatie e il servizio di laser per la retinopatia rappresentano per le Madonie una conquista immensa. Avete restituito la vista a chi la stava perdendo, avete donato cura, sollievo, sicurezza. Non soltanto attraverso la vostra straordinaria competenza medica, ma anche con una rara sensibilità e con quell’umanità che si traduce in attenzione sincera, in un ascolto vero e in una presenza costante accanto ai pazienti, trattati sempre con dignità e rispetto.

Chi ha avuto la fortuna di affidarsi alle vostre cure sa bene quanto siano preziose le vostre mani, quanto sia rassicurante il vostro sorriso, quanto sia importante sentirsi accolti e mai soli. I grandi risultati ottenuti, sia attraverso i trattamenti intravitreali sia con il laser per la retinopatia, sono la dimostrazione tangibile della vostra dedizione e della vostra eccellenza. A tutto ciò si aggiunge la vostra impeccabile professionalità nella gestione complessiva del paziente: dalla chiarezza nella comunicazione delle diagnosi e dei percorsi terapeutici, alla scrupolosa organizzazione delle visite e dei trattamenti, fino alla disponibilità nel rispondere con prontezza e attenzione a ogni dubbio o necessità.

Ogni fase del percorso di cura è segnata da efficienza, empatia e da un forte senso etico che fa davvero la differenza.

Grazie di cuore per ciò che fate ogni giorno, con passione e responsabilità, al servizio della salute e della dignità delle persone. Con infinita stima. I pazienti