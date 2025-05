Partita la 109^ Targa Florio, terzo appuntamento del CIAR Sparco

In un tripudio di appassionati e pubblico è ufficialmente iniziata la 109^ Targa Florio, la gara automobilistica più antica del mondo che alle 18:30 ha visto i protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco sfilare nel cuore di Palermo, in Piazza Verdi. La Sicilia ed i siciliani hanno così potuto accogliere la loro “Cursa”, con striscioni e feste in paese ad acclamare il passaggio delle vetture. Una partenza imperiale così quella di questo terzo appuntamento del CIAR Sparco, con il Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia il Generale Tullio Del Sette ed il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che hanno fatto sventolare la bandiera tricolore, dando il via ad un’altra pagina del mito. Nel primo pomeriggio, sempre fra l’abbraccio ed il calore della gente, per gli equipaggi del tricolore c’era già stata però l’occasione per saggiare gli asfalti siciliani.



A sgomitare più di tutti è stato Roberto Daprà, forte delle esperienze mondiali fatte negli ultimi anni, che sotto il caldo sole siciliano nello shakedown della Targa Florio ha fatto registrare il miglior tempo. In coppia con Luca Guglielmetti su Skoda Fabia RS il giovane portacolori di ACI Team Italia ha chiuso il 5° passaggio sui 2.34km del tratto “Poggio San Francesco” in 1’16.6, in una sessione di prove fondamentale per prendere confidenza con le salmastre e scivolose prove isolane. Questo shakedown però ha mostrato che in forma ci sono numerosi equipaggi, pronti a giocarsi un ruolo da protagonisti nella “Cursa”. A girare in meno di 1″ rispetto al riferimento di Daprà infatti sono stati altri 6 equipaggi, con Marco Signor e Daniele Michi che su Toyota GR Yaris si sono fermati a soli 3 decimi, mentre Crugnola-Ometto (Citroen C3), Avbelj-Andrejka e Ferrarotti-Grimaldi su Skoda RS hanno fermato il cronometro esattamente con lo stesso tempo, 1’17.

Venerdì 9 poi inizierà l’azione vera con le prime 8 prove speciali, 4 da ripetere 2 volte, da affrontare per gli oltre 200 equipaggi fra vetture moderne e storiche. La classica prova “Targa” di 10 km che aprirà le danze alle 09:34; la prova “Campofelice – Collesano” di 12,60 km; la prova “Scillato” di 13,15 km tra i due comuni di Scillato e Polizzi e la prova “La Generosa” di 2,25 km, che alle 11:25 rappresenterà la Power Stage iniziale del CIAR Sparco, e assegnerà 2, 1.5, 1 punti ai migliori tre classificati in diretta su ACI Sport TV e RAI Sport.



Ufficialmente iniziato il weekend del Targa Florio Historic Rally, valevole come terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2025 che ha accolto gli equipaggi del tricolore in Piazza Verdi per la cerimonia di partenza. Domani, venerdì 9 maggio, si entrerà nel cuore della competizione con lo start della prima speciale di “Targa”, a cui faranno seguito i passaggi di “Campofelice-Collesano”, “Scillato” e “La Generosa”, da ripetere nella giornata di sabato 10 prima di rientrare all’Università di Palermo per l’arrivo finale e la cerimonia di premiazione dei vincitori.