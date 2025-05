Torna in campo la Serie D Femminile di Volley. La Kepha di Cefalù in trasferta pe runa gara che può valerela salvezza. Queste tutte le gare



Si è giocata ieri sera ASD PRIMULA (6ª) vs A.C.D.S. CAPACENSE (2ª) → 0-3 (27-29, 22-25, 13-25)

La Capacense conferma la propria solidità da seconda forza del campionato con una vittoria netta in trasferta. Dopo un primo set molto combattuto, la differenza tecnica e mentale si è fatta sentire. Per la Primula una sconfitta che conferma il distacco dalle squadre di vertice. La gara era stata rinviata per i tragici fatti che hanno scosso Monreale.

Gara 3132 – ASD VOLLEY SPORT ALCAMO (7ª) vs COM.FER. PALERMO (12ª)

Pronostico: Alcamo parte favorita: ha il doppio dei punti rispetto a una Com.Fer. in grande difficoltà. Tuttavia, Alcamo non può permettersi cali, visto che ha solo 2 punti di margine dalla zona bassa. Gara da non sottovalutare.

Gara 3133 – MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA (1ª) vs APD CEGAP (8ª)

Pronostico: L’Aragona, prima in classifica con ben 59 punti, dovrebbe avere vita facile contro un Cegap a metà classifica. Le padrone di casa puntano a chiudere la stagione in bellezza e mantenere il primato.

Gara 3134 – A.C.D.S. CAPACENSE (2ª) vs VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO (13ª)

Pronostico: Scontro impari sulla carta: Capacense è seconda, mentre il Volley Land è ultimo. Tutto lascia presagire una vittoria agevole per le padrone di casa.

Gara 3135 – POMARALVA (3ª) vs PALERMO MONDELLO VOLLEY (4ª)

Pronostico: È la sfida più interessante del turno. Scontro diretto tra terza e quarta in classifica. Pomaralva vorrà difendere il podio, ma il Mondello Volley cercherà di avvicinarsi. Equilibrio e spettacolo previsti.

Gara 3136 – US. VOLLEY BAGHERIA (5ª) vs ASD PRIMULA (6ª)

Pronostico: Bagheria ha 2 punti di vantaggio sulla Primula e gioca in casa. Potrebbe allungare e blindare il quinto posto. La Primula viene da una sconfitta netta e dovrà cambiare marcia per sperare in un risultato positivo.

Gara 3137 – MEDTRADE VOLLEY PALERMO (10ª) vs JINGLE KEPHA (9ª)

Pronostico: Scontro diretto tra squadre di bassa classifica. Entrambe cercheranno punti salvezza e chiuderanno la stagione con dignità. Leggero vantaggio per la Kepha, ma la Medtrade in casa è insidiosa.



Classifica

1 MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA 59

2 A.C.D.S. CAPACENSE 51

3 POMARALVA 50

4 PALERMO MONDELLO VOLLEY 39

5 US. VOLLEY BAGHERIA 32

6 ASD PRIMULA 30

7 ASD VOLLEY SPORT ALCAMO 25

8 APD CEGAP 25

9 JINGLE KEPHA 23

10 MEDTRADE VOLLEY PALERMO 21

11 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 16

12 COM.FER. PALERMO 13

13 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 12