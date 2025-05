Meteo Sicilia: in arrivo una perturbazione dal Nord Africa, attesa allerta arancione

Il maltempo è in arrivo sulla Sicilia: da giovedì 15 maggio 2025, un’intensa perturbazione, originata da un vortice proveniente dal Nord Africa, causerà un brusco peggioramento delle condizioni meteo sull’Isola. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, piogge e temporali interesseranno tutta la regione, con fenomeni di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta arancione per la Sicilia

La Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per tutta la Sicilia, che resterà in vigore dalle prime ore di giovedì 15 maggio e per le successive 24-36 ore. L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, con prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno particolarmente intensi nel pomeriggio e durante la serata, con la possibilità di nubifragi nelle zone più colpite, come le aree centro-settentrionali dell’Isola. L’attività elettrica sarà frequente, accompagnata da forti raffiche di vento e da locali grandinate.

Un calo delle temperature e venti intensi

Oltre ai temporali, il maltempo porterà con sé un notevole abbassamento delle temperature. Secondo il meteorologo Lorenzo Badellino, a Palermo durante il giorno non si supereranno i 20°C, mentre a Messina la massima sarà di 21°C, a Catania di 19°C e ad Agrigento di 18°C. In aggiunta, si prevede un rinforzo dei venti da sud-est, che renderà l’atmosfera particolarmente instabile e fredda.

Fino a venerdì i fenomeni intensi, poi schiarite nel weekend

Le precipitazioni si attenueranno nelle zone meridionali della Sicilia, dove dal pomeriggio si inizieranno a registrare le prime schiarite. Tuttavia, il maltempo continuerà a persistere a tratti, soprattutto sulle aree centro-settentrionali, fino a venerdì. A partire dal fine settimana, l’alta pressione riprenderà il sopravvento, portando con sé condizioni meteo più stabili e soleggiate, con un graduale aumento delle temperature.

Prepariamoci al maltempo

La perturbazione in arrivo sarà un banco di prova per la Sicilia. È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità e adottare tutte le precauzioni necessarie per affrontare in sicurezza questa ondata di maltempo. Tenetevi aggiornati con le previsioni meteo e state attenti alle eventuali comunicazioni delle forze di protezione civile. Preparatevi a un fine settimana migliore, con condizioni più stabili, ma prima, resta alta l’attenzione per le intensi piogge e temporali previsti nei prossimi giorni.