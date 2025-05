Il Geoparco delle Madonie si prepara alla XX Edizione della Settimana Europea dei Geoparchi

Il Parco Geologico delle Madonie, prestigioso membro della Rete Europea dei Geoparchi riconosciuta dall’UNESCO, si appresta a celebrare la ventesima edizione della Settimana Europea dei Geoparchi, un appuntamento annuale di rilevanza internazionale che, dal 24 maggio all’8 giugno 2025, vedrà protagonisti la Natura, i Paesaggi, l’Ambiente, l’Arte, la Cultura e le Tradizioni del territorio madonita.

Grazie alla sinergia tra le Associazioni locali, i Comuni dell’area, i Punti QuiParco e le Istituzioni, il Madonie Geopark si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto dove esperienze sensoriali e culturali si intrecceranno per offrire ai visitatori un itinerario immersivo tra i profumi, i colori e i suoni della natura. Un’occasione preziosa per esplorare sentieri, siti geologici, musei e gli angoli più suggestivi di uno dei territori più affascinanti della Sicilia.

«Un momento di coesione territoriale – ha dichiarato il Commissario Caltagirone – che consente al comprensorio madonita di offrire ai numerosi visitatori un calendario fitto di iniziative, volto a far conoscere un patrimonio straordinario, ricco di storia, biodiversità e geodiversità.»

L’edizione 2025 della Settimana Europea dei Geoparchi assumerà un valore ancor più significativo, in quanto coinciderà con la visita dei rivalidatori dell’UNESCO Global Geoparks, prevista dal 28 maggio al 1° giugno. Tale visita avrà il delicato compito di verificare la conformità e l’eccellenza del Madonie Geopark, al fine di confermare la sua permanenza nella prestigiosa rete mondiale dei Geoparchi.

Con questa ventesima edizione, il Geoparco delle Madonie si conferma non solo custode di un inestimabile patrimonio naturale e culturale, ma anche promotore attivo di uno sviluppo sostenibile fondato sulla valorizzazione del territorio, della conoscenza e del dialogo tra le comunità.