Kepha 2.0: una domenica di sfide decisive per le formazioni di Cefalù

La domenica 18 maggio 2025 si preannuncia come una giornata ricca di emozioni e incontri di grande valore sportivo per la Kepha 2.0, protagonista su tre fronti con le sue rappresentative di Seconda Divisione Femminile, Serie D Femminile e Prima Divisione Maschile. Un trittico di gare che metterà alla prova l’ambizione, la preparazione tecnica e lo spirito di squadra di tutto il movimento pallavolistico cefaludese.

Seconda Divisione Femminile – Play Out | 3ª giornata

Domenica 18 maggio – ore 11:00

Palestra S.M. Principessa Elena | Palermo

ASD GIUCO’97 vs PRGT IISS J. DEL DUCA KEPHA 2.0

Ad aprire la giornata sarà la delicata trasferta della formazione femminile impegnata nei Play Out. La gara contro l’ASD Giuco’97 si prospetta intensa: entrambe le squadre lottano per allontanarsi dalla zona retrocessione, in un confronto che potrebbe rivelarsi determinante per la permanenza in categoria.

Serie D Femminile – Girone A | 24ª giornata

Domenica 18 maggio – ore 17:30

Pala Ignazio Cefalù | Cefalù

JINGLE KEPHA 2.0 vs MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA

Nel tardo pomeriggio si scende in campo tra le mura amiche del PalaIgnazio. Le ragazze della Jingle Kepha 2.0, allenate da coach Sabatino, affronteranno la capolista Aragona, squadra che ha già matematicamente ottenuto la promozione in Serie C. Un banco di prova di altissimo livello per una Kepha 2.0 che ha raggiunto la salvezza con anticipo e che ora potrà giocare con lucidità e voglia di stupire.

Prima Divisione Maschile – Play Off | 4ª giornata

Domenica 18 maggio – ore 18:00

Palestra S.M. B. Siciliano | Capaci

DON ORIONE & CAPACENSE vs FARMACIA VACANTI KEPHA 2.0

A chiudere la giornata sarà il match che vede protagonisti i ragazzi della Prima Divisione Maschile, guidati dai coach Brusca e Catalano. L’impegno sul campo del Don Orione & Capacense sarà cruciale per mantenere il secondo posto in classifica e continuare la rincorsa alla promozione. La Kepha 2.0 arriva all’incontro con grande motivazione e determinazione, pronta a dare battaglia in una fase playoff sempre più avvincente.

Una domenica che si annuncia intensa, carica di significato e fortemente rappresentativa del progetto sportivo della Kepha 2.0: crescita, competizione e identità. Che sia a Palermo, Cefalù o Capaci, sarà ancora una volta il cuore della pallavolo a unire squadra, staff e tifosi.