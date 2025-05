Le destinazioni migliori per le vacanze di giugno, da Nord a Sud Italia

Quali sono le destinazioni migliori per le vacanze di giugno? Durante questo mese è possibile lasciarsi conquistare da una vasta selezione di mete ideali da nord a sud Italia dove trascorrere le vacanze estive. La bella stagione inizia a movimentare i centri cittadini e così possiamo scoprire tante città che hanno molto da raccontare e offrire. A partire dalla Riviera Romagnola, a dir poco perfetta per chi sogna la vacanza ideale per staccare la spina e riposarsi, o magari Gallipoli, in Puglia, un fazzoletto di terra che riesce a conquistare i turisti con la sua bellezza. Per non dimenticare la meravigliosa Cefalù, perla dello Ionio.

Riviera Romagnola

La Riviera Romagnola è famosa in tutto il mondo per la vivace vita notturna, ma in realtà qui è possibile andare alla scoperta di numerose attrazioni e non solo parchi divertimento. Rimini è la regina indiscussa, ma non dimentichiamo la possibilità di soggiornare a Riccione, famosa per i parchi tematici e le spiagge attrezzate. Cervia è invece il cuore verde della Riviera, mentre Milano Marittima è nota per gli stabilimenti balneari chic.

Ci sono poi ulteriori destinazioni di viaggio da valutare come Cattolica, particolarmente amata dalle famiglie in viaggio con bambini, ma non solo. Cattolica è una località che offre tutto quello che possiamo desiderare, tra cui vita notturna, un centro storico da vedere e stabilimenti balneari attrezzati. Non mancano le strutture ricettive, come gli hotel a Cattolica 3 stelle ideali in cui prenotare per usufruire dei servizi e trascorrere dei giorni di felicità.

Gallipoli

Veniamo adesso a Gallipoli, probabilmente una delle mete più famose del Salento e della Puglia, amatissima non solo per le spiagge meravigliose ma anche, e soprattutto, per la vita notturna in estate. Soprannominata come la Città Bella, questa località è perfetta per le vacanze estive in quanto consente di vivere un viaggio completo sotto più punti di vista. Impossibile, del resto, non rimanere affascinati di fronte alle bellezze del suo centro storico.

Gallipoli è suddivisa in due zone, tra cui quella centrale, dove si può andare al mare nella Spiaggia della Purità, proprio ai piedi dei possenti bastioni della città vecchia. Qui è inoltre possibile fermarsi in uno dei numerosi locali che offrono un aperitivo a base di crudo di mare. E alla fine della giornata, osservare il tramonto dai bastioni è davvero un sogno a occhi aperti.

Lignano Sabbiadoro

Tra le località balneari da prendere in considerazione per le vacanze estive troviamo anche Lignano Sabbiadoro, che si trova in Friuli Venezia Giulia, vicinissima al Veneto. Questa località si affaccia sul Mar Mediterraneo ed è stata premiata con la Bandiera Blu.

È tra le destinazioni più apprezzate in quanto offre davvero tutto: perfetta sia per le famiglie quanto per i giovani. Non mancano infatti tutti i servizi, come negozi, ristoranti, locali serali e notturni, oltre che una spiaggia super attrezzata con gli stabilimenti. Il litorale è unico nel suo genere e la pineta è il vero punto di riferimento dei giovani per la movida notturna.

Senigallia

Passiamo ora a un’altra delle località ideali dove trascorrere le vacanze a giugno, ovvero Senigallia. Questa città sul mare è circondata dalle colline e il suo centro storico è a dir poco pazzesco. Ma non è solo questo il motivo per cui vi consigliamo di valutare questa meta per le vacanze.

In effetti, è famosa in tutto il mondo per la sua Spiaggia di Velluto, così come per il Summer Jamboree, che viene organizzato ogni estate. Impossibile annoiarsi qui, dove sono disponibili tantissimi locali in cui trascorrere una serata mozzafiato tra cocktail e buon cibo.

Cefalù

Veniamo infine alla destinazione che non può mancare per le vacanze in estate a giugno, ovvero Cefalù. Si trova sulla costa nord della Sicilia, a 60 km da Palermo, ed è un borgo che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2015. La spiaggia di Cefalù si trova proprio ai piedi del borgo medievale e ci offre una vista mozzafiato sulla Rocca di Cefalù, oltre che sul centro storico.

A pochi chilometri è possibile anche visitare la Spiaggia di Mazzaforno, una vera e propria gemma nascosta con diverse calette. Altrettanto bella la Spiaggia di Settefrati, che si trova sempre nelle vicinanze ed è un angolo di paradiso da non perdere.