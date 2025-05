Cefalù, due cani in fuga sulla Statale: scappano impauriti tra il traffico

Da pochi minuti, due cani si aggirano spaventati ai bordi della Strada Statale 113, nella zona di Ogliastrillo, a Cefalù. I due animali, che sembrano essere scappati da casa, indossano entrambi un collare di riconoscimento, segno che probabilmente hanno un padrone. Al momento, tuttavia, sono smarriti e in evidente stato di paura.

La scena è particolarmente pericolosa: l’area è molto frequentata da auto in corsa, e i cani, impauriti, scappano ogni volta che qualcuno si avvicina. La situazione crea notevoli rischi sia per gli animali, che potrebbero essere investiti, sia per gli automobilisti, che potrebbero trovarsi di fronte un ostacolo improvviso.

Difficoltà nel fermarsi, ma la foto è stata scattata

Nonostante la difficoltà nell’avvicinarsi ai cani, siamo riusciti a scattare una foto, ma solo dopo un tentativo rischioso, dato che i cani sono molto spaventati e sfuggono rapidamente tra il traffico.