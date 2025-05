Cefalù e le Madonie Autentiche: un modello replicabile di turismo esperienziale, inclusivo e sostenibile

Il Comune di Cefalù, in qualità di capofila, ha approvato con deliberazione di Giunta n. 109 del 14 maggio 2025 la partecipazione al bando regionale PR FESR Sicilia 2021–2027 – Azione 4.6.2 “Promozione del turismo esperienziale e responsabile”, candidando il progetto “Cefalù e le Madonie Autentiche: esperienze, percorsi e accoglienza inclusiva di qualità”. L’iniziativa, elaborata in collaborazione con i Comuni di Collesano, Isnello e Lascari e con il supporto tecnico dell’associazione ASTES Sicilia, si configura come un intervento strategico di rigenerazione turistica e territoriale a forte valenza sistemica.

L’intervento si propone di generare una trasformazione tangibile e duratura del sistema turistico dell’area madonita, mediante la messa in rete delle risorse locali e la creazione di un ecosistema esperienziale ad alta sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Gli obiettivi generali e specifici sono così declinati:

Diversificare l’offerta turistica e destagionalizzare i flussi, superando la monocultura balneare di Cefalù e rilanciando l’entroterra.

Promuovere l’accessibilità universale, l’inclusione sociale e la qualità dell’accoglienza.

Valorizzare il patrimonio identitario e naturale dei borghi madoniti attraverso la mobilità dolce e le esperienze autentiche.

Costruire una governance intercomunale integrata e resiliente, in grado di garantire sostenibilità gestionale post-progetto.

Attivare percorsi partecipativi e di cittadinanza attiva, coinvolgendo comunità locali, scuole, imprese e associazioni.

Il cuore fisico del progetto è la realizzazione di un anello escursionistico intercomunale pedonale e ciclabile di circa 65 km che collega i quattro comuni, raccordandosi con la rete escursionistica del PNRR “Tuere Nobile Gratterium”. L’infrastruttura sarà valorizzata con segnaletica accessibile, strumenti digitali (app, roadbook, guida multilingue) e micro-eventi locali.

L’intervento prevede inoltre:

Mappatura partecipata delle risorse culturali, naturalistiche e produttive.

Specializzazione tematica dell’offerta turistica (famiglie, escursionisti, pet lovers, sportivi, persone con disabilità).

Formazione per operatori turistici e amministratori su accoglienza inclusiva e modelli “friendly”.

Realizzazione di eventi promozionali e storytelling territoriale.

Attivazione di un “Patto di fruizione responsabile” per garantire comportamenti sostenibili e tutela dei luoghi.

Risultati attesi

Il progetto prevede benefici diretti per 15 siti turistico-culturali e un coinvolgimento stimato di circa 10.000 visitatori. Le iniziative culturali partecipative saranno replicate nei quattro comuni, con un totale di circa 49 unità progettuali e una platea attesa tra i 1.130 e i 1.450 partecipanti.

Innovazione e replicabilità

Elemento distintivo è l’approccio bottom-up che coniuga sostenibilità, tecnologia e partecipazione attiva. Tra le innovazioni introdotte:

Governance intercomunale formalizzata con protocollo d’intesa.

Strumenti digitali per fruizione autonoma e accessibilità universale.

Segmentazione dei target e offerta tematizzata.

Manutenzione e monitoraggio partecipato con scuole e associazioni.

Integrazione con altri programmi (PNRR, PSR, SNAI) per massimizzare l’impatto territoriale.



La durabilità è assicurata da una struttura di gestione intercomunale e da accordi pluriennali con soggetti territoriali. Il modello include strumenti di governance flessibili, sistemi di monitoraggio digitale e azioni di animazione post-progetto.

Il costo complessivo è di € 300.000, di cui € 268.500 coperti da contributo pubblico e il restante 10,5% da cofinanziamento comunale distribuito tra i partner.

Complementarietà e sinergia con altri programmi e progetti che intervengono sull’area



L’intervento “Cefalù e le Madonie Autentiche” si integra con diverse iniziative finanziate da strumenti

nazionali e comunitari, rafforzando la coerenza e l’efficacia delle politiche territoriali in atto.