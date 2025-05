Palermo eliminato dai playoff di Serie B: la Juve Stabia passa con Adorante e vola alle semifinali

Una serata da dimenticare per il Palermo, che esce sconfitto 1-0 contro la Juve Stabia nei playoff di Serie B e viene eliminato dalla corsa per la promozione in Serie A. A Castellammare di Stabia, il gol decisivo porta la firma di Andrea Adorante, che con il suo sedicesimo centro stagionale al 67’ regala ai campani la qualificazione alle semifinali.

Il gol di Adorante e la reazione dei rosanero

La partita, che si è giocata al Romeo Menti, è stata equilibrata nel primo tempo, con i padroni di casa che hanno colpito un palo al 30′ grazie a Floriani Mussolini, e i rosanero che hanno cercato di tenere il pallino del gioco. Nel secondo tempo, il Palermo ha alzato il ritmo, con capitan Brunori protagonista, ma quando sembrava che i siciliani potessero trovare la via del gol, è arrivato il colpo decisivo.

Un errore della difesa del Palermo, con Baniya che non riesce a fermare Adorante, ha permesso all’attaccante di infilarsi in area e battere Emil Audero con un destro preciso. Il gol ha sorpreso la squadra di Dionisi, che si è lanciata in avanti nel tentativo di rimontare.

Il tentativo di rimonta dei rosanero

Nonostante un buon tentativo con un colpo di testa di Ceccaroni, il Palermo non è riuscito a reagire con la forza necessaria. La Juve Stabia ha difeso il vantaggio con solidità e determinazione, chiudendo il match con un 1-0 che sancisce l’eliminazione dei rosanero dalla competizione. La squadra campana avanza così alle semifinali, dove affronterà la Cremonese.

La delusione del Palermo e il futuro

Per il Palermo, una sconfitta che brucia. Dopo una stagione fatta di alti e bassi, la speranza di ottenere la promozione in Serie A svanisce in una serata in cui il sogno è stato spezzato da un errore e da una difesa che non è riuscita a reggere la pressione.

Adesso i rosanero dovranno voltare pagina e pensare alla prossima stagione, con l’obiettivo di costruire una squadra più solida e determinata a tornare a lottare per la promozione. Per la Juve Stabia, invece, l’impresa continua. Il club campano è sempre più vicino alla Serie A, e con un Adorante in stato di grazia, sogna di scrivere un capitolo storico.

La qualificazione alle semifinali, contro la Cremonese, sarà la prossima grande sfida per la squadra di Pagliuca.