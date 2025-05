Trofeo Karate Kids Project 2025: La Bushido Lascari conquista il podio

Una giornata di emozioni, sport e crescita quella vissuta al Palazzetto dello Sport di Caltagirone, dove è andato in scena il trofeo regionale “Karate Kids Project”, una competizione che ha visto protagonisti 280 piccoli karateka provenienti da 29 società sportive siciliane. Il torneo, riservato agli atleti pre-agonisti dai 4 agli 11 anni, ha rappresentato un’opportunità per i giovani talenti di mettersi alla prova e confrontarsi in diverse specialità del karate.

Tra le squadre in gara, una delle più applaudite è stata quella della Bushido Lascari, che ha portato con sé una squadra di giovani atleti preparati e motivati, guidati dal maestro Stefano Pernice, coadiuvato dagli assistenti coach Samuele Barresi, qualificato per i prossimi Campionati Nazionali del 25 maggio, e Diego De Vincenzi. Nonostante una partecipazione ridotta – dovuta alle prime comunioni – la squadra ha mostrato grande determinazione e ha conquistato un numero impressionante di medaglie.

I risultati parlano da soli:

Dario De Vincenzi ha dominato nel kumite , vincendo la medaglia d’oro dopo aver superato ben quattro turni. Non solo, Dario ha conquistato anche un bronzo nel kata , dimostrando versatilità e abilità in entrambe le discipline.

Aurora Barresi , con grande impegno e costanza, ha portato a casa due medaglie di bronzo , salendo sul podio sia nel kata che nel kumite .

Beatrice Tripi è stata una delle vere rivelazioni della giornata. Conquistando il bronzo nella prova a bersaglio fisso , chiamata "gioco tecnico dei palloncini" , Beatrice si è distinta in una categoria affollatissima con ben 54 partecipanti e sei turni di gara, confermando il suo promettente talento.

Rachele Saitta ha sfiorato il podio, conquistando un ottimo 5° posto , superando sfide complesse e dimostrando un grande livello tecnico.

ha sfiorato il podio, conquistando un ottimo , superando sfide complesse e dimostrando un grande livello tecnico. Gabriele Serio, in costante crescita, ha chiuso al 7° posto, dando prova di progressi importanti che lasciano ben sperare per il futuro.

Il maestro Stefano Pernice ha commentato con soddisfazione: «Più che vincere, cerchiamo di far crescere i ragazzi attraverso lo sport, trasmettendo valori come l’impegno, il rispetto e la voglia di migliorarsi. Tutti tornano a casa con qualcosa in più, anche solo l’esperienza di aver dato il massimo.»

Questi risultati eccezionali confermano il valore del lavoro svolto dalla Bushido Lascari, che continua a essere un punto di riferimento nel panorama sportivo giovanile, trasmettendo valori di disciplina e passione per il karate. La trasferta a Caltagirone è stato un passo importante per la crescita degli atleti, che ora guardano con fiducia ai prossimi impegni.

Con questo trionfo, la Bushido Lascari conferma ancora una volta la sua presenza tra le protagoniste del karate siciliano, dimostrando che il duro lavoro e la dedizione portano sempre a ottimi risultati.