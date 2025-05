Giovanni Comito è il nuovo tecnico della Polisportiva Lascari Cefalù

Con decisione condivisa e unanime, la Polisportiva Lascari-Cefalù è orgogliosa di annunciare l’ingaggio di Giovanni Comito come nuovo allenatore della Prima Squadra per il campionato di Promozione 2025/26. Una scelta tecnica di altissimo profilo, frutto di una visione ambiziosa e di una volontà chiara: costruire un progetto solido, identitario e competitivo.

Comito rappresenta una figura di riferimento nel panorama calcistico siciliano. Ex calciatore di livello – tra le sue esperienze da giocatore spiccano le militanze con Palermo, Akragas, Nissa, Alcamo, Panormus, Cefalù e Gangi – ha poi intrapreso, con eguale determinazione, la carriera di allenatore. In panchina, ha saputo coniugare competenza tattica, spirito di gruppo e capacità gestionale, raggiungendo traguardi che testimoniano la sua visione calcistica e la sua efficacia nel guidare spogliatoi anche complessi.

Tra i passaggi più significativi del suo percorso professionale ricordiamo:

Due titoli di campione con il Gangi , portando la squadra al successo e al consolidamento nelle categorie superiori.

, portando la squadra al successo e al consolidamento nelle categorie superiori. Una Coppa Italia trionfale con il San Vito Lo Capo , coronata con la promozione in Eccellenza .

, coronata con la promozione in . Diverse partecipazioni ai Playoff con varie squadre, confermando la sua abilità nel valorizzare i gruppi e superarli nelle fasi decisive.

con varie squadre, confermando la sua abilità nel valorizzare i gruppi e superarli nelle fasi decisive. L’impresa salvezza con il Casteltermini, subentrando a stagione in corso dopo 12 sconfitte consecutive e centrando un risultato che ha del memorabile.

Una sfida accettata con entusiasmo

“Ho accettato con entusiasmo la proposta del Lascari-Cefalù sin dal primo momento – ha dichiarato Mister Comito. – Nonostante il campionato sia appena terminato, la società ha manifestato subito fiducia nel mio operato. Questo è segnale inequivocabile di serietà e di voglia di programmazione. Conosco diversi dirigenti, ne apprezzo la competenza e l’ambizione. La loro volontà di riscatto è lo stimolo che mi ha convinto: vogliamo riportare la squadra dove merita, nei piani alti della classifica”.

Il nuovo tecnico ha anche sottolineato l’importanza della territorialità e della valorizzazione delle risorse locali: “L’intenzione mia e della società è quella di costruire partendo dai giovani del posto, con l’eventuale innesto di calciatori che possano offrire un contributo qualitativo e umano al progetto”.

In chiusura, un gesto di eleganza: “Un saluto sincero a Mister Boncore – ha concluso Comito – al quale auguro il meglio per il prosieguo della sua carriera.”

Un progetto tecnico già in rotta

La Polisportiva Lascari-Cefalù è già al lavoro, in piena sintonia con il nuovo tecnico, per la costruzione di un organico forte, competitivo e motivato, pronto a interpretare una stagione di rilancio e ambizione. L’intera società rivolge a Mister Giovanni Comito i più sinceri auguri di buon lavoro, nella convinzione che la sua guida possa essere il vento giusto per gonfiare le vele del nostro progetto sportivo.