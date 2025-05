Esplosione a Termini Imerese: grave un uomo, crolla il tetto di un’abitazione

È un drammatico incidente quello avvenuto a Termini Imerese, nella zona di Piano Longo, dove una violenta esplosione ha scosso un’abitazione, provocando il grave ferimento di un uomo di 56 anni. La causa dell’esplosione è stata una bombola di gas che è saltata all’interno di un casale, generando un boato assordante e il conseguente crollo del tetto dell’edificio, che è stato gravemente danneggiato.

L’uomo, che si trovava nella sua abitazione al momento dell’incidente, è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cimino di Termini Imerese. Le sue condizioni, apparendo subito molto gravi, hanno reso necessario un trasferimento d’urgenza presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato trasportato in elisoccorso.

Il paziente, che ha riportato ustioni alla testa e al volto, è ricoverato in codice rosso presso il trauma center dell’ospedale catanese, sotto la stretta osservazione del personale della rianimazione. Il suo stato di salute resta molto critico, e si continua a monitorare l’evoluzione della sua condizione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area. Le indagini sono già in corso per determinare le cause dell’esplosione, mentre i soccorritori continuano a lavorare per garantire la sicurezza dell’area circostante.

Le autorità locali e i soccorritori esprimono grande preoccupazione per l’incidente, che ha suscitato forti emozioni tra la popolazione. Il casale danneggiato è stato dichiarato inagibile, e si stanno valutando i danni strutturali.