Il Comune di Cefalù cerca un Addetto Stampa: al via la selezione pubblica

Il Comune di Cefalù ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per l’assunzione di un addetto stampa a tempo determinato. La figura professionale sarà inserita nell’Ufficio Stampa del Comune per un periodo di 36 mesi, con un contratto part-time al 50% e inquadramento economico nella posizione ex categoria D1, Area Funzionari ed EQ.

Il profilo ricercato

Il nuovo addetto stampa, assunto ai sensi dell’articolo 90 del Decreto Legislativo n. 267/2000, avrà il compito di curare la comunicazione istituzionale dell’Ente. Tra le principali mansioni figurano la redazione di comunicati stampa, la gestione dei rapporti con i media, la promozione degli eventi del Comune e la divulgazione di informazioni di pubblica utilità con trasparenza e tempestività.

Requisiti richiesti

Tra i requisiti fondamentali richiesti ai candidati:

Laurea in materie umanistiche,

Iscrizione all’Albo dei Giornalisti,

Conoscenza della lingua inglese,

Competenza nell’uso di strumenti informatici e dei social media,

Patente di guida categoria B.

È inoltre richiesta l’idoneità fisica all’impiego e il rispetto dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, tra cui la cittadinanza italiana o comunitaria e l’assenza di condanne penali.

Modalità di candidatura

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale “InPA” (www.inpa.gov.it), entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. È obbligatorio il pagamento di una tassa di concorso pari a 10 euro tramite la piattaforma PagoPA.

La selezione si svolgerà mediante valutazione comparativa dei curricula e colloqui individuali, con particolare attenzione alle esperienze giornalistiche e alla conoscenza della normativa sulla comunicazione pubblica (L. 150/2000) e sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013).

Informazioni e contatti

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Programmazione del Comune di Cefalù ai numeri 0921/924115 o 0921/924118, oppure scrivere agli indirizzi mail: [email protected] o [email protected].

Il bando completo è consultabile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.cefalu.pa.it, sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”.

