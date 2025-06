Terna sceglie una foto del giornalista Giacomo Sapienza per raccontare la sua missione sul territorio

Un’istantanea d’eccellenza: Terna sceglie una foto di Giacomo Sapienza per raccontare la sua missione sul territorio

Un prestigioso riconoscimento per il giornalista e fotografo Giacomo Sapienza, firma di Cefalunews. Una sua fotografia è stata scelta da Terna S.p.A., la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, per documentare e valorizzare le attività di monitoraggio infrastrutturale sul territorio.

Lo scatto, di straordinaria forza visiva e valore documentale, ritrae un elicottero Terna in sorvolo sul Monte Sant’Elia, nel territorio di Cefalù, durante un’operazione di ispezione delle linee elettriche ad alta tensione. L’immagine coniuga rigore tecnico e sensibilità artistica, offrendo uno sguardo suggestivo sulla sinergia tra tecnologia e ambiente, tra progresso e tutela del paesaggio.

Terna, tra i principali operatori europei nel settore dell’energia, è responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione in Italia. Con oltre 75.000 km di linee elettriche gestite, l’azienda svolge un ruolo strategico nel garantire la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità del sistema elettrico nazionale. Le ispezioni aeree, come quella immortalata da Sapienza, fanno parte di un programma sistematico volto a monitorare lo stato delle infrastrutture e prevenire eventuali criticità, anche in territori montuosi e di difficile accesso.

La scelta di Terna di utilizzare uno scatto realizzato nel cuore delle Madonie, e firmato da un giornalista reporter locale, rappresenta non solo un riconoscimento alla qualità del lavoro giornalistico e fotografico di Giacomo Sapienza, ma anche un omaggio al valore strategico e naturalistico del territorio cefaludese, crocevia tra storia, natura e innovazione.

L’immagine, ora inserita nei canali ufficiali di comunicazione della società, testimonia come anche attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica si possa contribuire a raccontare l’impegno silenzioso ma essenziale che ogni giorno garantisce luce, energia e futuro all’Italia intera.