Cefalù: al via il decespugliamento lungo la strada provinciale di Gibilmanna.

Cefalù: al via il decespugliamento lungo la strada provinciale Cefalù-Gibilmanna. Interviene il Vice Sindaco Rosario Lapunzina

Dopo ripetute e puntuali sollecitazioni presso gli uffici della Città Metropolitana di Palermo, il Vice Sindaco di Cefalù e Consigliere provinciale, Rosario Lapunzina, annuncia con soddisfazione l’avvio dei lavori di decespugliamento lungo la strada provinciale Cefalù-Gibilmanna, previsto per lunedì 9 giugno. A seguire, gli interventi interesseranno anche la S.P. 136.

Si tratta di un primo, importante passo per garantire maggiore sicurezza alla viabilità locale soprattutto in vista dell’imminente stagione estiva, periodo in cui l’aumento del traffico e le alte temperature accrescono il rischio di incendi e di incidenti legati alla scarsa visibilità e alla mancata regimentazione delle acque piovane.

Durante l’ultima seduta del Consiglio Provinciale, il consigliere Lapunzina ha inoltre rivolto un fermo appello al Dirigente del Servizio competente, sollecitando l’adozione di un piano di manutenzione periodica e programmata della rete viaria provinciale.

Intanto a tutti un invito ai cittadini proprietari di terreni adiacenti alle strade: ricordiamo che la normativa vigente impone ai privati l’obbligo di mantenere pulite le proprie aree, tagliando erbacce, sterpaglie e vegetazione che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità. Si tratta di un gesto di responsabilità civile, oltre che di rispetto delle regole.

Con questo intervento, l’amministrazione comunale di Cefalù rinnova il proprio impegno nella tutela del territorio, nella prevenzione dei rischi ambientali e nella promozione di una mobilità sicura e sostenibile.