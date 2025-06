La Parrocchia Spirito Santo in Cefalù si prepara per la Solennità della Pentecoste. Poi il Grest Giubilea – Alla riscoperta della fede

Domenica prossima, la comunità della Parrocchia Spirito Santo in Cefalù si riunirà per celebrare la Solennità della Pentecoste, festa liturgica centrale per la vita parrocchiale, poiché la chiesa è dedicata proprio allo Spirito Santo.

Alle ore 18.00, avrà luogo la Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dal parroco don Pietro Pirajno. A seguire, si snoderà per le vie del quartiere Spinito la Processione Eucaristica, espressione di fede e testimonianza di comunione.

La serata si concluderà con un momento di fraternità, allietato da un dolce rinfresco e giochi, per vivere insieme la gioia della festa nello spirito della condivisione.

Intanto si prepara il GREST 2025

Anche quest’anno la Parrocchia si prepara ad accogliere bambini e famiglie con il GREST 2025, dal titolo “Giubilea – Alla riscoperta della fede”. Un’esperienza educativa e ricreativa dedicata ai più piccoli.

Ecco gli appuntamenti principali del GREST:

Date : dal 9 al 21 giugno 2025

: dal Orario : ogni giorno dalle 15:30 alle 19:00

: ogni giorno dalle Età : per bambini dai 4 ai 12 anni

: per bambini dai Iscrizioni : fino a venerdì 6 giugno Presso la Segreteria Parrocchiale Orari iscrizioni: 17:00 – 19:00

: fino Kit da viaggio : sacca, cappellino e taccuino Contributo: €10 , da ritirare al momento dell’iscrizione

: sacca, cappellino e taccuino

Il GREST si conferma un tempo prezioso per crescere insieme nella gioia, nella fede e nell’amicizia, sotto la guida amorevole della comunità parrocchiale e degli infaticabili e straordinari Animatori..

Parrocchia Spirito Santo – Cefalù

Un luogo di incontro, fede e famiglia.