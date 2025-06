2DM Volley Semifinali: trionfano Kepha di Cefalù e New Gi.Ca. Monreale. Finale questa sera a Trabia

Il palcoscenico della Seconda Divisione Maschile si è infiammato ieri con due semifinali secche che non hanno tradito le attese, mettendo in luce tecnica sopraffina, disciplina tattica e ambizione da categoria superiore. A staccare il biglietto per la finalissima sono Progetto IISS “J. del Duca” – Kepha 2.0 di Cefalù e New Gi.Ca. Sport Monreale, entrambe capaci di imporsi con autorità per 3-0 nelle rispettive sfide.

Kepha 2.0 in formato monstre: 3-0 su Sportisola

Nella prima semifinale, giocata con piglio e maturità, il Progetto IISS “J. del Duca” – Kepha 2.0 ha sfoderato una prestazione di assoluto valore tecnico, lasciando pochi spiragli a una Sportisola volenterosa ma mai realmente in partita. I parziali parlano da soli: 25-13, 25-19, 25-14, con i cefaludesi padroni della rete in ogni fondamentale. Ottima la gestione dei tempi di gioco, solido il lavoro a muro e chirurgico il servizio: un Kepha formato playoff, che si conferma tra le realtà emergenti più solide del panorama provinciale.

Così il commento del presidente Gabriella Torcivia, “Stagione 24 / 25 da incorniciare per il nostro settore maschile: dopo la promozione in Serie D, arriva anche la promozione dalla Seconda Divisione al prossimo campionato di Prima Divisione.

Un traguardo frutto di passione, lavoro e continua crescita. Dall’inizio della stagione, questo gruppo, formato da ragazzi Under 19, ha mostrato una trasformazione straordinaria, migliorando sotto ogni aspetto tecnico e tattico.

Allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, i nostri ragazzi hanno costruito una squadra solida, consapevole e determinata.

Ma il loro merito non si ferma qui. Negli ultimi anni, hanno contribuito attivamente alla crescita della pallavolo maschile a Cefalù, riportando la presenza del volley maschile nella nostra città.

Un enorme grazie agli allenatori Enzo Brusca, Mary Catalano e Francesco Rizzello, alle famiglie e ai tifosi e, soprattutto, ai nostri atleti. Il futuro della pallavolo maschile a Cefalù passa da qui!”.

Monreale super: battuta 3-0 la GiuCo97

Nel secondo match, la New Gi.Ca. Sport Monreale ha replicato con pari autorità, archiviando la pratica ASD GiuCo97 con un secco 3-0 (25-13, 25-20, 25-23). Una prestazione che unisce intensità difensiva e capacità di adattamento, con un terzo set più combattuto che ha visto Monreale mantenere sangue freddo nei momenti chiave. Una vittoria che conferma la crescita strutturale della squadra, pronta ora al salto di qualità definitivo.

Finale da non perdere: questa sera a Trabia

La stagione si decide questa sera, mercoledì 5 giugno alle ore 20:00 sul campo neutro di Trabia, con la finalissima tra Kepha 2.0 Cefalù e New Gi.Ca. Sport Monreale. Due squadre in forma strepitosa, due progetti solidi, due filosofie di gioco che promettono spettacolo puro.