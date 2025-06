Cefalù ospita la mostra fotografica “La Piena” di Nunzio Guzzo

Dal 6 al 15 giugno 2025, la pittoresca cittadina di Cefalù farà da cornice a “La Piena”, una suggestiva mostra fotografica di Nunzio Guzzo, affiancata dalla presentazione del suo volume dedicato alla Scuola Siciliana d’arte. Questo evento culturale si preannuncia come un appuntamento di rilievo per appassionati d’arte, storici e cultori del settore.

Il vernissage della mostra è previsto per questa sera, venerdì 6 giugno alle ore 18:30 negli spazi culturali di Corso Ruggero, ex Circolo Unione, segnando l’apertura ufficiale di quella che si prospetta come un’esposizione fotografica ricca di spunti di riflessione.

Uno dei momenti centrali della serata inaugurale sarà la presentazione del libro “NUNZIO GUZZO E LA SCUOLA SICILIANA”, a cura di Antonio Saporito Renier. Questo lavoro accademico si propone di esplorare in profondità il contributo di Nunzio Guzzo e il suo ruolo all’interno del più ampio contesto del movimento artistico siciliano. La presentazione del volume rappresenta un importante momento di riflessione e approfondimento sulla storia dell’arte regionale.

Il programma della serata prevede i saluti istituzionali del Prof. Daniele Tumminello, Sindaco di Cefalù, a testimonianza del sostegno del Comune alle iniziative culturali. Seguirà un dialogo con l’autore, Antonio Saporito Renier, che offrirà ai presenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con il curatore e approfondire i contenuti e le tematiche del volume. L’evento sarà moderato dal Prof. Antonio Franco, sottolineando ulteriormente il taglio accademico dell’iniziativa.

L’ingresso all’evento è libero.

Questo doppio appuntamento rappresenta un’importante proposta culturale per Cefalù, capace di unire l’espressione fotografica contemporanea a una riflessione critica sui movimenti artistici del passato. Storici dell’arte, fotografi, studiosi e appassionati sono calorosamente invitati a partecipare: la mostra e la presentazione del libro promettono di offrire spunti preziosi e stimolare un confronto ricco sul patrimonio artistico della Sicilia.