Comuni: due milioni alle eccellenze siciliane. Ecco i fondi destinati a Cefalù e agli altri comuni

Sotto una tabella riepilogativa per tutti gli altri comuni.

La Regione Siciliana ha stanziato quasi due milioni di euro in favore dei Comuni che si sono distinti per l’attuazione di politiche virtuose in materia di accoglienza, sostenibilità ambientale, inclusione e valorizzazione del patrimonio turistico e culturale. Un decreto firmato dall’assessore regionale alle Autonomie locali, Andrea Messina, assegna contributi a quei centri che, nel corso del 2024, hanno ottenuto importanti riconoscimenti da parte di enti nazionali e internazionali.

«Questo intervento – dice Messina – è un segno tangibile dell’attenzione che il governo Schifani riserva alle buone pratiche messe in campo dagli enti locali. Vogliamo incentivare comportamenti virtuosi e replicabili, promuovendo modelli di sviluppo capaci di salvaguardare il paesaggio, innalzare la qualità dei servizi e rafforzare la vocazione turistica dei nostri territori. Un investimento che guarda al futuro della Sicilia, valorizzando le eccellenze che la rendono sempre più attrattiva a livello internazionale».

Le somme sono state ripartite sulla base di parametri oggettivi (comune e popolazione) tra i Comuni di una stessa categoria. In particolare, 350 mila euro sono stati assegnati ai 14 Comuni insigniti della Bandiera Blu, riconoscimento della Fondazione per l’educazione ambientale (Fea): si tratta di Menfi, in provincia di Agrigento; di Alì Terme, Furci Siculo, Letojanni, Lipari, Roccalumera, Santa Teresa Riva, Taormina e Tusa, nel Messinese; di Ispica, Pozzallo, Modica, Ragusa e Scicli, in provincia di Ragusa.

Ai Comuni che hanno ricevuto la Bandiera Verde, conferita da una commissione di pediatri italiani alle località particolarmente attente alle esigenze dei più piccoli, sono stati assegnati complessivamente 150 mila euro. Tra questi ancora Menfi nell’Agrigentino; Catania; Giardini Naxos e Lipari in provincia di Messina; Balestrate, Cefalù e Palermo nel Palermitano; Ispica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce, Scicli e Vittoria in provincia di Ragusa; Noto in quella di Siracusa; Campobello di Mazara, Marsala, Mazara del Vallo e San Vito Lo Capo nel Trapanese.

Centomila euro sono stati ripartiti tra i Comuni che hanno ricevuto il riconoscimento della Bandiera Lilla, simbolo di attenzione verso l’inclusività e l’accessibilità per le persone con disabilità. Tra questi Caltabellotta (Agrigento); Catania; i centri di Alì Terme, Furci Siculo, Letojanni, Milazzo, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Santa Teresa Riva, Savoca e Tusa nel Messinese; Avola in provincia di Siracusa e San Vito Lo Capo nel Trapanese.

Ai Comuni “plastic free” sono andati complessivamente 250 mila euro per l’impegno dimostrato nella riduzione dell’utilizzo della plastica e nella tutela dell’ambiente. Tra questi Favara (in provincia di Agrigento), Belpasso (Catania), Santa Teresa Riva (Messina), Cefalù (Palermo), Modica (Ragusa), Avola (Siracusa) e Castelvetrano (Trapani).

Un impegno particolare è stato riservato ai borghi siciliani, che custodiscono il cuore identitario della regione: 800 mila euro, infatti, sono stati assegnati ai 20 Comuni che hanno ricevuto il titolo di “Borgo più bello d’Italia”, quale sostegno per interventi di accoglienza e promozione turistica e culturale.

Infine, un contributo per complessivi 320 mila euro è stato equamente suddiviso ai Comuni designati “Borgo dei Borghi” a partire da Militello in Val di Catania, vincitore dell’edizione 2025, e proseguendo con Gangi, Montalbano Elicona, Sambuca di Sicilia e Petralia Soprana, già premiati in passato con lo stesso riconoscimento.

L’elenco dettagliato dei comuni e delle dotazioni è consultabile a questo link

Comune Importo Totale (€)

Caltabellotta 4.099,00

Favara 35.714,29

Menfi 25.647,83

Belpasso 35.714,29

Catania 20.575,61

Alì Terme 17.974,96

Furci Siculo 18.862,02

Giardini-Naxos 4.681,06

Letojanni 18.575,11

Lipari 26.286,84

Milazzo 12.427,53

Nizza di Sicilia 4.215,48

Roccalumera 19.743,00

Santa Teresa di Riva 60.732,00

Savoca 3.660,02 + 28.669,93 = 32.329,95

Taormina 19.890,49

Tusa 18.200,02

Balestrate 4.511,85

Cefalù 40.642,45 + 80.412,92 = 121.055,37

Campofiorito 3.472,90

Geraci Siculo 3.646,69 + 28.486,58 = 32.133,27

Isola delle Femmine 5.303,17

Palermo 38.801,19

Ispica 29.075,14

Pozzallo 31.012,69

Modica 105.561,57

Ragusa 72.626,99

Santa Croce Camerina 4.780,60

Scicli 37.015,81

Vittoria 7.718,36

Avola 48.307,55

Noto 5.507,81

Campobello di Mazara 4.789,67

Castelvetrano 35.714,29

Marsala 8.552,65

Mazara del Vallo 6.915,16

San Vito Lo Capo 9.043,85

Sutera 26.235,02

Castiglione di Sicilia 33.625,05

Agira 53.850,61

Calascibetta 38.486,36

Troina 57.146,91

Sperlinga 24.183,90

Castelmola 25.872,56

Castroreale 30.968,39

Forza d’Agrò 24.917,35

Novara di Sicilia 26.128,42

San Marco d’Alunzio 29.057,99

Monterosso Almo 33.032,32

Buccheri 28.640,08

Ferla 30.938,54

Palazzolo Acreide 55.645,89

Erice 80.000,00 (tetto massimo applicato)

Salemi 63.701,18

Gangi 64.000,00

Montalbano Elicona 64.000,00

Sambuca di Sicilia 64.000,00

Petralia Soprana 64.000,00

Militello Val di Catania 64.000,00