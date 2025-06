L’Associazione Culturale Musicale Santa Cecilia di Cefalù annuncia l’iniziativa Solisti in Sicilia

L’Associazione Culturale Musicale Santa Cecilia A.P.S. è lieta di annunciare l’iniziativa “Solisti in Sicilia”, un appuntamento che promette di deliziare gli amanti della musica lirica e di offrire un’opportunità formativa unica.

Il Teatro Cicero di Cefalù sarà il fulcro di due giornate intense e affascinanti, il 14 e 15 giugno 2025. L’evento si aprirà sabato 14 giugno alle ore 19:30. Sul palco, l’incantevole voce del soprano Donatella Gugliuzza, artista di riconosciuta bravura, capace di trasportare il pubblico in un viaggio emozionale attraverso le sue interpretazioni. Ad accompagnarla, la voce recitante di Federico Cimò, la cui arte narrativa aggiungerà profondità e suggestione all’evento. La direzione musicale sarà affidata al Maestro Giuseppe Testa, figura di spicco nel panorama direttoriale, la cui esperienza e sensibilità promettono un’esecuzione di rara intensità.

Ma “Solisti in Sicilia” non è solo performance: è anche un’occasione di crescita e perfezionamento. Domenica 15 giugno, il Teatro Cicero ospiterà una Masterclass di canto lirico, con un focus sulla tecnica vocale e le nozioni di respirazione.

A guidare gli aspiranti talenti sarà la stessa soprano Donatella Gugliuzza (nelal foto), che condividerà il suo prezioso bagaglio di conoscenze ed esperienza.

La masterclass si articolerà in due sessioni, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30, offrendo un percorso formativo completo e approfondito.

È un’opportunità straordinaria per i giovani cantanti di affinare le proprie abilità sotto la guida di una professionista stimata.

La giornata di domenica culminerà con un secondo Concerto alle ore 19:30, sempre al Teatro Cicero, replicando l’emozione e la magia della serata precedente.

Un aspetto degno di nota è che la masterclass è interamente gratuita, un gesto di grande generosità da parte degli organizzatori per promuovere la cultura musicale e sostenere i nuovi talenti. Per partecipare, è necessario iscriversi entro il 9 giugno 2025, una data da segnare in agenda per non perdere questa preziosa opportunità.

Tel per le iscrizioni e informazioni 3298067697

“Solisti in Sicilia” si preannuncia come un evento di grande risonanza artistica e formativa, un’ulteriore conferma della vitalità culturale di Cefalù e dell’impegno dell’Associazione Culturale Musicale Santa Cecilia A.P.S. nel diffondere l’amore per la musica di alta qualità.

SAVE THE DATE! Non mancate a questo appuntamento imperdibile con la bellezza e l’eccellenza musicale.