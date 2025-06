Le condoglianze della scuola alla signora Rosa Maria Aquia

Cara Rosa Maria,

con affetto e profonda partecipazione, desideriamo esprimerti la nostra vicinanza per la scomparsa della tua cara mamma la signora Iolanda Serio vedova Aquia. Dopo un lungo periodo di sofferenza, vissuto con grande dignità e con il desiderio di rimanere accanto alle persone care, la signora Iolanda ha concluso il suo cammino terreno per ricongiungersi con il suo amato sposo. In questo momento di grande tristezza, ti porgiamo le nostre più sentite e affettuose condoglianze, estendendole a tutta la tua famiglia. Un pensiero speciale va a tuo nipote Santo, che porta il nome del nonno e che abbracciamo con affetto, anche in qualità di nostro caro studente.

Con partecipazione e vicinanza,

l’intera comunità dello Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato